Ni esponja ni limpiadores costosos: el truco para limpiar la plancha y destapar los agujeros del vapor en minutos

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Con el uso frecuente, la plancha puede acumular restos de fibras, manchas y depósitos minerales tanto en la suela como en los orificios por donde sale el vapor. Además de afectar su funcionamiento, esta suciedad puede terminar dejando marcas sobre las prendas.

Para limpiarla no siempre es necesario recurrir a productos costosos o elementos abrasivos que podrían deteriorar el revestimiento. Algunos productos habituales del hogar, como el bicarbonato de sodio, la pasta dental blanca y el vinagre, pueden utilizarse para tratar distintos tipos de suciedad.

La clave está en saber qué producto utilizar en cada parte de la plancha y, especialmente, respetar las indicaciones del fabricante para evitar daños.

El truco con bicarbonato para limpiar la base de la plancha

El bicarbonato de sodio puede utilizarse para desprender residuos y algunas manchas adheridas a la suela gracias a su acción ligeramente abrasiva.

El procedimiento es sencillo:

Mezclar dos cucharadas de bicarbonato con una pequeña cantidad de agua hasta obtener una pasta.

Esperar a que la plancha esté completamente fría y desenchufada.

Distribuir la preparación sobre las zonas sucias, evitando introducirla en los orificios de vapor.

Pasar suavemente un paño que no raye la superficie.

Retirar completamente los residuos con un paño húmedo y secar.

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Es importante no utilizar esponjas metálicas ni raspar la base, ya que algunos modelos poseen revestimientos que pueden dañarse.

Pasta dental blanca: cómo utilizarla para eliminar manchas

Otra alternativa para la superficie exterior es utilizar una pequeña cantidad de pasta dental blanca tradicional, evitando las variedades en gel o aquellas que contengan partículas abrasivas.

Con la plancha fría, se puede colocar una pequeña cantidad sobre la zona manchada y pasar cuidadosamente un paño suave. Luego, hay que retirar por completo el producto con un trapo húmedo antes de volver a encender el electrodoméstico.

Este método puede ayudar principalmente con suciedad y marcas superficiales, aunque siempre conviene comprobar previamente las instrucciones de limpieza específicas del modelo.

Cómo destapar los agujeros de vapor de la plancha

La acumulación de minerales provenientes del agua puede generar sarro en los conductos y reducir la salida del vapor. Sin embargo, acá hay una precaución importante: no todas las planchas admiten vinagre dentro del depósito.

Aunque popularmente se recomienda una mezcla de agua y vinagre blanco para disolver depósitos minerales, introducir sustancias distintas al agua puede dañar componentes internos en determinados modelos.

Por eso, antes de colocar vinagre en el tanque es fundamental consultar el manual del fabricante. Si el modelo no lo permite, lo indicado es utilizar su función de autolimpieza o descalcificación y el tipo de agua recomendado.

Para limpiar únicamente la parte exterior de los orificios, se puede trabajar cuidadosamente sobre la plancha fría, evitando introducir elementos metálicos que puedan deformarlos.

Mantener la base y los conductos libres de residuos ayuda a conseguir una salida de vapor más uniforme y un mejor deslizamiento sobre la ropa, pero cualquier truco casero debe adaptarse al material y las recomendaciones específicas de cada plancha.