Una limpieza adecuada ayuda a conservarla en buen estado por más tiempo.

Las tablas de madera son un elemento habitual en muchas cocinas colombianas, pero su superficie puede retener humedad, restos de alimentos y malos olores si no se limpia correctamente. Para mantenerla higiénica sin deteriorar el material, es importante evitar algunos productos y aplicar una rutina sencilla después de cada uso.

A diferencia de otros utensilios que pueden lavarse con abundante agua, la madera requiere ciertos cuidados porque es un material poroso. Si absorbe demasiada humedad o permanece mojada durante mucho tiempo, puede deformarse, agrietarse o desarrollar olores desagradables .

¿Cómo limpiar correctamente una tabla de madera?

Lo primero es retirar todos los restos de comida de la superficie y enjuagar la tabla con agua. Después, se puede utilizar una pequeña cantidad de jabón lavaplatos y una esponja suave para frotar ambos lados, prestando especial atención a las zonas donde quedaron restos de alimentos.

Una vez terminada la limpieza, hay que enjuagarla bien para eliminar cualquier residuo de jabón. El paso siguiente es fundamental: secar la tabla inmediatamente con un paño limpio y dejarla en posición vertical o en un lugar donde pueda circular el aire.

No es recomendable dejarla sumergida en el lavaplatos ni mantenerla bajo el chorro de agua durante varios minutos. La madera puede absorber líquido y deteriorarse con el tiempo.

Cómo limpiar correctamente una tabla de madera y eliminar los malos olores sin dañarla.

¿Cómo quitar el mal olor de una tabla de madera?

Cuando la tabla conserva un olor fuerte después de lavarla, una alternativa sencilla es utilizar bicarbonato de sodio. Este producto puede ayudar a neutralizar olores atrapados en la superficie.

Para hacerlo, espolvoree una cantidad moderada de bicarbonato sobre la tabla seca y distribúyalo con una esponja húmeda o con un paño. Déjelo actuar durante unos minutos y luego enjuague muy bien.

Otra opción es utilizar limón, especialmente cuando el olor proviene de alimentos con aromas intensos. Puede frotarse medio limón sobre la superficie y dejar actuar brevemente antes de enjuagar y secar completamente.

La clave está en no abusar de estos métodos ni dejar la madera empapada.

¿Se puede usar bicarbonato y limón para limpiar una tabla de madera?

Sí, ambos productos pueden utilizarse como parte de una limpieza ocasional, pero no es necesario aplicarlos cada vez que se usa la tabla.

El bicarbonato resulta útil para tratar olores persistentes, mientras que el limón puede ayudar a refrescar la superficie. Sin embargo, ninguno reemplaza la limpieza habitual con agua y jabón.

Además, después de aplicar cualquier producto, la tabla debe quedar bien enjuagada y completamente seca antes de volver a guardarla.

¿Cómo desinfectar una tabla de madera después de cortar alimentos?

Si la tabla se utiliza para cortar alimentos crudos, especialmente carnes, aves o pescados, es importante realizar una limpieza cuidadosa después de utilizarla para reducir el riesgo de contaminación cruzada.

Primero se deben retirar los restos visibles y lavar la superficie con agua y jabón. Posteriormente, puede aplicarse un método de desinfección adecuado para superficies destinadas al contacto con alimentos, siguiendo siempre las indicaciones de uso y concentración del producto elegido.

También es recomendable tener tablas diferentes para alimentos crudos y para alimentos listos para consumir, siempre que sea posible.

¿Cómo evitar que una tabla de madera vuelva a tener mal olor?

La mejor forma de prevenir los malos olores es no permitir que la humedad y los restos de comida permanezcan demasiado tiempo sobre la madera.

Después de cada utilización:

Retire inmediatamente los restos de alimentos.

Lave la tabla con agua y jabón.

No la deje sumergida en agua.

Séquela con un paño limpio.

Déjela secar completamente al aire.

Guárdela en un lugar seco y ventilado.

Trate los olores persistentes de manera ocasional con bicarbonato o limón.

Además, si la tabla presenta grietas profundas, cortes muy pronunciados, deformaciones o manchas que no desaparecen con una limpieza adecuada, puede ser momento de reemplazarla.