La Corte Constitucional avaló la mayor parte de la reforma pensional, pero ordenó corregir 10 apartes del texto y dejó una fecha clave para su implementación.

La Corte Constitucional de Colombia tomó una decisión clave sobre la reforma pensional y dejó en pie la mayor parte de la Ley 2381 de 2024. El alto tribunal avaló el núcleo del nuevo sistema, aunque ordenó que algunos artículos regresen a la Cámara de Representantes para corregir fallas en el procedimiento legislativo.

La reforma modificará la forma en que millones de colombianos realizarán sus aportes para la jubilación. Entre los principales cambios aparece un sistema compuesto por cuatro pilares y un nuevo esquema en el que los trabajadores cotizarán hasta 2,3 salarios mínimos en Colpensiones, mientras que el excedente podrá continuar en el componente complementario de ahorro individual administrado por fondos privados.

La decisión también dejó una fecha clave para la implementación: el 1 de abril de 2027. Hasta entonces continuará el régimen de transición, por lo que quienes cumplan las condiciones establecidas podrán permanecer bajo las reglas actuales.

Qué decidió la Corte Constitucional sobre la reforma pensional

La Corte Constitucional avaló la estructura central de la reforma pensional, pero devolvió al Congreso un grupo de artículos para que se subsanen problemas relacionados con el trámite legislativo. La información publicada tras el fallo señala que fueron 10 apartes de los 95 artículos los que quedaron sujetos a revisión, mientras el resto del articulado continúa en pie.

Entre los puntos que deberán ser revisados aparecen disposiciones vinculadas con el funcionamiento del sistema, las prestaciones y el ahorro individual. La Cámara de Representantes tendrá un plazo de 30 días hábiles para realizar el trámite ordenado por la Corte y posteriormente deberá remitir el resultado al alto tribunal.

La Corte Constitucional avaló la mayor parte de la reforma pensional, pero ordenó corregir 10 apartes del texto y dejó una fecha clave para su implementación. ChatGPT - creada con IA

Quiénes tendrán cambios en sus ahorros con la reforma pensional

Uno de los principales cambios alcanzará a los trabajadores que no estén cobijados por el régimen de transición. La reforma establece que la mayoría de los cotizantes aportará en Colpensiones hasta el equivalente a 2,3 salarios mínimos, mientras que quienes tengan ingresos superiores podrán destinar el excedente a una Administradora del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI).

El impacto se concentra en quienes todavía están cotizando y deberán adaptarse al nuevo esquema cuando entre en funcionamiento. A su vez, las personas que cumplan los requisitos del régimen de transición,750 semanas para las mujeres y 900 para los hombres al momento de entrada en vigencia, podrán continuar bajo las reglas actuales.

La nueva fecha clave para la reforma pensional

La fecha establecida para la entrada en vigencia de las disposiciones avaladas es el 1 de abril de 2027. Hasta ese momento, los trabajadores tendrán un período adicional para continuar acumulando semanas y determinar si cumplen las condiciones del régimen de transición.

La reforma también contempla el pilar semicontributivo para quienes lleguen a la edad establecida para la vejez sin haber alcanzado las semanas necesarias para obtener una pensión contributiva. El esquema está dirigido a personas que hayan cotizado entre 300 y menos de 1.000 semanas, quienes podrán acceder a una renta vitalicia bajo las condiciones previstas por la ley.