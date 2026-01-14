El truco con arroz que deja frascos como nuevos. (Fuente: iStock)

La recomendación de meter arroz crudo con unas gotas de detergente en un frasco aparece en consejos domésticos y redes. Es un truco barato y práctico cuando no puedes meter un cepillo dentro del recipiente.

En hogares y blogs lo describen como solución para botellas, jarrones y frascos de cuello estrecho. Busca eliminar restos y grasa en zonas inaccesibles, sin herramientas especiales.

La explicación: el arroz actúa como un abrasivo suave que, al moverse, frota la suciedad. El detergente reduce la tensión superficial y disuelve residuos grasos, de modo que los granos arrastran la suciedad.

El movimiento genera fricción dentro del frasco. Al agitar, los granos golpean y raspan sin dañar el vidrio en condiciones normales. Por eso funciona en botellas de cuello estrecho o jarrones imposibles de fregar.

Cuándo y cómo usar la mezcla de arroz y detergente

Para hacerlo: introduce 1-3 cucharadas de arroz crudo, añade unas gotas dedetergente y un chorrito deagua tibia. Tapa y agita 30-60 segundos. Vacía y enjuaga varias veces hasta eliminar restos de jabón.

No uses este método en piezas valiosas, antiguas o con barnices sensibles. Si la suciedad es muy antigua, deja remojar con vinagre o bicarbonato antes de agitar con arroz. Evita verter arroz por el desagüe; tíralo a la basura o al compost.

El truco es barato y práctico (Fuente: archivo).

Precauciones y alternativas seguras para limpiar frascos

Funciona bien en vidrio y acero inoxidable, pero puede rayar plásticos blandos o recubrimientos delicados. Si dudas, prueba en una zona pequeña o usa un cepillo largo para botellas.

Alternativas: cepillo para botellas, vinagre y bicarbonato para manchas difíciles, o agua con gas y arroz para residuos de bebidas. El arroz sigue siendo la solución rápida cuando no hay otra herramienta a m