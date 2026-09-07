La clásica Nivea de pote azul es utilizada desde hace más de un siglo para el cuidado de la piel.

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La clásica Nivea de pote azul continúa siendo uno de los productos de cuidado de la piel más reconocidos y utilizados, incluso más de un siglo después de su lanzamiento. Su fórmula se caracteriza por una textura densa y oclusiva que puede resultar especialmente útil cuando la piel está muy seca o presenta sensación de tirantez.

La dermatóloga Cristina de Hoyos, citada por InStyle, explica que la crema puede reducir la pérdida de agua de la piel y generar una sensación rápida de confort. Sin embargo, también advierte que sus características hacen que no sea recomendable como opción universal ni necesariamente como primera elección para el rostro.

La Nivea de pote azul puede ayudar a la piel seca gracias a sus componentes

Una de las principales características de la fórmula es su capacidad para formar una película sobre la superficie cutánea. Este efecto disminuye la pérdida de agua transepidérmica y ayuda a mantener la piel protegida, algo que puede resultar beneficioso cuando existe sequedad.

La clásica Nivea de pote azul es utilizada desde hace más de un siglo para el cuidado de la piel.

Entre sus componentes se encuentran sustancias como lanolina, parafina, glicerina y pantenol. La glicerina contribuye a atraer agua hacia la superficie de la piel, mientras que la parafina y la lanolina generan una capa que ayuda a conservarla. El pantenol, por su parte, aporta un efecto suavizante.

Por estas características, la dermatóloga considera que puede ser una alternativa adecuada para zonas corporales muy secas, como manos, codos y pies, especialmente cuando las bajas temperaturas favorecen la sequedad.

Para qué pieles no sería la mejor opción

La textura particularmente densa de esta crema puede resultar excesiva para personas con piel grasa, mixta o con tendencia al acné. La presencia de fragancia también puede convertirse en un inconveniente para quienes presentan piel especialmente sensible.

La especialista señala además que debe utilizarse con precaución en personas con rosácea. En estos casos, una fórmula más específica y con mejor tolerancia puede ser una alternativa más conveniente.

El problema, según la dermatóloga, aparece cuando se presenta la Nivea clásica como un producto válido para cualquier persona. La elección de un cosmético debería considerar las características y necesidades particulares de cada piel.

Su textura densa y oclusiva puede resultar especialmente útil en zonas corporales con sequedad intensa.

Sus limitaciones frente a las fórmulas actuales

Aunque la crema aporta hidratación indirectamente al evitar que el agua se pierda con facilidad, no contiene algunos de los ingredientes que actualmente se consideran especialmente interesantes en productos destinados a hidratar y reparar la barrera cutánea, como las ceramidas, el ácido hialurónico o determinados lípidos biomiméticos.

Por eso, su textura nutritiva no significa necesariamente que proporcione una hidratación superior para todos los usuarios. Una crema más pesada puede generar una sensación inmediata de confort, pero eso no determina por sí solo que sea la fórmula más adecuada para una determinada piel.

Además, la Nivea de pote azul no debe considerarse un tratamiento contra las arrugas, las manchas, las cicatrices o las estrías, ni puede reemplazar el uso diario de protector solar.

Cuándo sí puede ser una buena alternativa

La Nivea clásica mantiene su utilidad principalmente cuando se busca proteger y suavizar zonas corporales que presentan sequedad intensa. También puede resultar práctica en épocas frías, cuando la piel suele necesitar una mayor protección frente a las condiciones ambientales.

La conclusión de la especialista es que no se trata de un producto necesariamente malo o inútil, sino de una crema con características concretas que pueden beneficiar a determinados usuarios. Actualmente existen, además, formulaciones más modernas que permiten adaptar mejor los ingredientes y la textura a cada necesidad.

En definitiva, la clave está en no interpretar su popularidad como una garantía de que funcionará igual para todas las personas: una piel seca puede beneficiarse de su efecto oclusivo, mientras que una piel grasa, acneica o sensible puede necesitar otro tipo de producto.