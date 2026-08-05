Vicente Mera, doctor: “El desayuno es un mito contra el que hay que luchar, hace que todo funcione mal”.

El profesional de la salud aseguró que un desayuno abundante puede afectar el funcionamiento del organismo. También explicó en qué casos sí recomienda comer más en la mañana.

Confirmado | Miles de estudiantes no tendrán clases en todo el país durante dos días de agosto

El doctor Vicente Mera volvió a poner sobre la mesa una de las discusiones más frecuentes en nutrición: si el desayuno realmente es indispensable para empezar el día. Durante su participación en el pódcast Tengo un plan, el médico afirmó que la idea de que esta es “la comida más importante del día” es un mito que, según él, debe revisarse a la luz de los hábitos actuales y de la respuesta individual del cuerpo.

Sus palabras llamaron la atención porque contradicen una recomendación repetida durante décadas. Mera sostuvo que, en su experiencia, un desayuno ligero le permite sentirse mejor durante la mañana y aseguró que cuando come en exceso a primera hora nota cambios en la digestión y en su nivel de bienestar.

En Colombia, donde el desayuno suele incluir alimentos como pan, arepa, huevos, queso, chocolate o café, la declaración del médico generó interés entre quienes buscan mejorar sus hábitos alimenticios o reducir el consumo de calorías.

¿Qué dijo Vicente Mera sobre el desayuno?

En el programa, Mera fue enfático al señalar que no comparte la creencia tradicional sobre el desayuno. Explicó que, cuando realiza un ayuno nocturno más prolongado y desayuna poco, percibe un mejor rendimiento durante toda la mañana.

El médico agregó que en los días en los que desayuna más de lo habitual siente malestar y considera que su sistema digestivo trabaja de manera diferente. Según comentó, esa sensación también se refleja en su estado general durante las primeras horas del día.

¿Por qué el doctor afirma que un desayuno abundante puede hacer que el cuerpo funcione mal?

La explicación que dio está relacionada con la carga digestiva. Mera considera que una comida muy grande al levantarse obliga al organismo a concentrar energía en la digestión, lo que podría generar sensación de pesadez, somnolencia o menor agilidad mental en algunas personas.

Aunque habló desde su experiencia personal y clínica, insistió en que no todas las personas reaccionan igual. Por eso planteó que la cantidad de alimentos en el desayuno debería adaptarse a las necesidades de cada individuo y no seguir una regla única.

Vicente Mera, doctor: “El desayuno es un mito contra el que hay que luchar, hace que todo funcione mal”.

¿Desayunar poco es mejor para la salud?

La evidencia científica no ofrece una respuesta absoluta. Algunos estudios asocian desayunar con un mejor control del apetito y una alimentación más equilibrada, mientras otros muestran que ciertas personas se sienten bien con periodos de ayuno más largos.

Lo importante es diferenciar entre:

Saltarse el desayuno por falta de tiempo.

Practicar un ayuno planificado.

Hacer un desayuno ligero pero nutritivo.

Los expertos en nutrición suelen recomendar evaluar el estado de salud, el nivel de actividad física, la edad y los objetivos de cada persona antes de modificar radicalmente la primera comida del día.

¿En qué casos sí recomienda un desayuno más completo?

Mera aclaró que existen situaciones en las que un desayuno abundante puede ser conveniente. Mencionó especialmente a quienes van a realizar ejercicio intenso en la mañana, como correr o montar bicicleta.

En esos casos, el cuerpo necesita más energía disponible y una mayor ingesta de carbohidratos y otros nutrientes puede ayudar al rendimiento físico y a la recuperación posterior.

¿Qué alimentos se consideran un desayuno ligero?

Aunque el médico no dio un menú específico, un desayuno ligero suele incluir porciones moderadas y alimentos fáciles de digerir. Algunos ejemplos son:

Fruta fresca.

Yogur natural.

Huevos en cantidad moderada.

Avena.

Pan integral en una porción pequeña.

Café o té sin exceso de azúcar.

La clave está en evitar comidas excesivamente grasosas o muy voluminosas si la persona nota que le generan pesadez.

¿Qué recomiendan los especialistas en Colombia sobre el desayuno?

Nutricionistas y médicos en Colombia suelen coincidir en que el desayuno no debe verse como una obligación idéntica para todos. La recomendación general es mantener una alimentación equilibrada a lo largo del día, priorizar alimentos naturales y evitar ultraprocesados con alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas.

También recuerdan que una persona con diabetes, gastritis, embarazo, bajo peso o una enfermedad crónica debe consultar con un profesional antes de adoptar ayunos prolongados o eliminar comidas.