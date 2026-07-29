El síntoma se presenta como una característica que pasa desapercibida. Cuál es. (Fuente: Freepik)

El cáncer de colon es una de las enfermedades más mortales, pero también una de las más evitables si se detecta a tiempo. Iniciativas como la de la presentadora británica Deborah James, quien falleció en 2022, contribuyeron a aumentar la conciencia sobre la importancia de reconocer los signos visibles en las heces y cambios en el hábito intestinal.

El cáncer de colon se origina en el intestino grueso y, generalmente, comienza con la formación de pólipos, que son pequeñas protuberancias que pueden transformarse en tumores malignos con el tiempo. En sus fases iniciales, esta enfermedad puede no manifestar síntomas, por lo que es crucial estar atentos a ciertas señales corporales para una detección temprana.

Los principales síntomas del cáncer de colon

Entre los síntomas principales que deben alertar se encuentran la presencia de sangre en las heces, ya sea de un tono rojo brillante o más oscuro. También es importante notar cualquier cambio en la frecuencia o consistencia de las deposiciones, como episodios de diarrea o estreñimiento, así como alteraciones en la forma de las heces.

Además, el dolor abdominal, la hinchazón y la sensación persistente de pesadez o inflamación son signos que no deben ignorarse.

Otros síntomas incluyen pérdida de peso sin causa aparente, cansancio excesivo, sensación de evacuación incompleta y mareos. Aunque estos signos no siempre indican cáncer, si persisten por más de tres semanas, es recomendable consultar al médico.

Revisar las heces podría salvar tu vida

Observar lo que ocurre al ir al baño puede parecer incómodo, pero es un paso clave para la prevención. Cambios en el color, textura o frecuencia de las evacuaciones pueden ser indicadores tempranos de una patología intestinal.

El síntoma se presenta como una característica que pasa desapercibida. Cuál es. (Fuente: Shutterstock)

La sangre brillante suele asociarse a hemorroides, pero también puede ser una señal de cáncer. La sangre oscura o de aspecto negro puede provenir del intestino o estómago, y requiere atención médica inmediata. La organización Bowel Cancer UK sugiere llevar un registro de los síntomas antes de acudir al especialista, para facilitar un diagnóstico más preciso.

Por qué puede aumentar el riesgo de contraer cáncer de colon

Aunque no siempre hay una causa clara, existen factores que incrementan la probabilidad de desarrollar esta enfermedad:

Edad: la mayoría de los casos se da en mayores de 50 años .

. Dieta alta en carnes rojas o procesadas.

o procesadas. Tabaquismo y consumo excesivo de alcohol.

y consumo excesivo de alcohol. Obesidad y sedentarismo .

. Antecedentes personales de pólipos o familiares con diagnóstico precoz.

En casos hereditarios, como el síndrome de Lynch, el riesgo aumenta significativamente. Por eso, es esencial compartir antecedentes familiares con el médico.

Cáncer de colon: cómo se reducen las posibilidades de contraer la enfermedad

Más del 50% de los casos podrían evitarse con cambios en el estilo de vida, según expertos en salud pública. Para reducir el riesgo se recomienda:

Aumentar el consumo de fibra (frutas, verduras, cereales integrales).

Mantener un peso saludable.

Realizar actividad física regularmente.

Beber entre 6 y 8 vasos de agua por día.

Disminuir el consumo de grasas saturadas y carnes procesadas.

Realizar estudios preventivos cuando estén indicados.

Detección y diagnóstico: ¿cómo se estudia el cáncer de colon?

Las pruebas más utilizadas son la colonoscopia, que permite observar el intestino completo mediante una cámara, y la sigmoidoscopia, que explora una parte del mismo.

También existen test de sangre oculta en materia fecal que pueden detectar señales precoces. El diagnóstico en fases iniciales eleva la tasa de supervivencia al 90% o más. En cambio, si se detecta en etapas avanzadas, la probabilidad de superar la enfermedad disminuye drásticamente.

Tratamientos disponibles y perspectivas de supervivencia

El cáncer colorrectal tiene altas tasas de curación si se aborda en su fase inicial. Las terapias incluyen cirugía, quimioterapia, radioterapia y tratamientos personalizados guiados por análisis genéticos. Cada caso es evaluado de forma individual, y los avances médicos mejoraron significativamente la expectativa de vida.

Etapas del cáncer colorrectal:

Etapa 1: tumor localizado, sin diseminación.

tumor localizado, sin diseminación. Etapa 2: tumor más grande, pero aún confinado.

tumor más grande, pero aún confinado. Etapa 3: cáncer extendido a ganglios linfáticos.

cáncer extendido a ganglios linfáticos. Etapa 4: metástasis en otros órganos.

Revisar las heces, detectar cambios y consultar a tiempo con un especialista puede ser determinante. La concientización, los controles regulares y una vida saludable son las mejores herramientas para enfrentar y prevenir el cáncer de colon.