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Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen proteger sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.
Este jueves, 4 de junio de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 702 pesos colombianos.
En el mercado del Real, la cotización retrocedió -3.16% en la última semana y -2.75% en el último año, reflejando una tendencia bajista.
La volatilidad del real durante la última semana
La volatilidad económica del Real en la última semana, con un 18.66%, es mayor que el 15.31% de su volatilidad anual, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.
En las últimas 3 sesiones, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.
Además,
En los últimos 10 días, el Real alternó subidas y bajas al inicio, tuvo una jornada estable a mitad del período y cerró con tres caídas consecutivas, mostrando un sesgo bajista en el balance.
¿Dónde comprar reales en Colombia?
Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:
_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.
_ Casas de cambio
_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.
¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?
Este jueves, 4 de junio de 2026,
El costo de comprar 100 reales en Colombia, considerando un valor por unidad de 701.9977146459671 pesos colombianos, es de 70199.77146459671 pesos; para 200 reales es de 140399.54292919342 pesos y para 500 reales es de 350998.85732298355 pesos.