Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen proteger sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 4 de junio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 702 pesos colombianos.

En el mercado del Real, la cotización retrocedió -3.16% en la última semana y -2.75% en el último año, reflejando una tendencia bajista.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica del Real en la última semana, con un 18.66%, es mayor que el 15.31% de su volatilidad anual, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

En las últimas 3 sesiones, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real alternó subidas y bajas al inicio, tuvo una jornada estable a mitad del período y cerró con tres caídas consecutivas, mostrando un sesgo bajista en el balance.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este jueves, 4 de junio de 2026,

El costo de comprar 100 reales en Colombia, considerando un valor por unidad de 701.9977146459671 pesos colombianos, es de 70199.77146459671 pesos; para 200 reales es de 140399.54292919342 pesos y para 500 reales es de 350998.85732298355 pesos.