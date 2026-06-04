Este jueves, 4 de junio de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.142,41 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, la cotización del Euro mostró una caída de -0,37% y en el último año acumuló un descenso de -11,42%, reflejando una tendencia bajista.

El precio del día. engin akyurt

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 38.33%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, comparado con la volatilidad anual del 17.21%.

En la última sesión, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro alternó descensos y subidas, mostrando alta volatilidad, sin tendencia clara y con un leve repunte al final.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia al alza. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a las expectativas del mercado en los días recientes.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este jueves, 4 de junio de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia pagarán 414241.02 pesos colombianos; 200 euros costarán 828482.04 pesos y 500 euros, 2071205.10 pesos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es crucial tener en cuenta que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: