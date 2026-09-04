Las autoridades señalaban a ‘Bendito Menor’ como uno de los principales cabecillas de las ACSN.

Naín Andrés Pérez Toncel, conocido con los alias de ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’, fue abatido durante un operativo adelantado por la Fuerza Pública en el barrio Los Olivos de Riohacha, La Guajira.

El señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) era considerado uno de los principales objetivos de las autoridades por su presunta participación en actividades de narcotráfico, extorsión y homicidios en la región Caribe.

En el procedimiento también murieron Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, quien sería la pareja sentimental de Pérez Toncel, y dos hombres que, de acuerdo con los reportes preliminares, integrarían su esquema de seguridad.

Las autoridades también informaron sobre la recuperación de dos menores que se encontraban en el lugar.

Así fue el operativo contra ‘Bendito Menor’ en Riohacha

La operación se desarrolló en una vivienda del barrio Los Olivos, en las inmediaciones del aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha. En el procedimiento participó un comando especial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, con apoyo de inteligencia de Estados Unidos.

El presidente Abelardo De La Espriella se desplazó hasta Riohacha junto con la cúpula militar y policial para entregar detalles sobre el resultado de la operación. El mandatario aseguró que Pérez Toncel había sido declarado objetivo de alto valor poco después de que comenzara su administración.

Hoy es un gran día para Colombia. La Operación Centinela de la Patria dio un golpe contundente al narcoterrorismo: gracias a una acción impecable de nuestra Policía Nacional y de un comando especial de la DIJIN, fue dado de baja alias Naím o “Bendito Menor”, uno de los criminales… pic.twitter.com/q4cwdqLnGM — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 4, 2026

De acuerdo con lo informado por el jefe de Estado, por información que permitiera ubicar al señalado delincuente se había ofrecido una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos. Las autoridades deberán establecer ahora los resultados judiciales y forenses definitivos del operativo.

Quién era alias ‘Bendito Menor’ y cómo llegó a ser cabecilla

Pérez Toncel habría comenzado su trayectoria criminal como sicario al servicio de alias ‘Pinocho’, señalado como máximo cabecilla de las ACSN. Su ascenso dentro de la organización fue rápido: en 2020 habría ingresado al componente móvil armado del frente Javier Cáceres y un año después ya tendría bajo su responsabilidad redes urbanas en La Guajira.

Para 2022, las autoridades lo ubicaban entre los hombres de confianza de ‘Pinocho’ y posteriormente le atribuyeron funciones relacionadas con las rutas del narcotráfico y el control de corredores estratégicos de Magdalena, La Guajira y Cesar.

En 2025, según los informes de inteligencia, habría asumido como máximo cabecilla del frente Javier Cáceres . Desde esa posición, las autoridades lo relacionaban con actividades de narcotráfico, extorsión, reclutamiento y homicidios en distintos puntos de la región Caribe.

Los delitos que las autoridades atribuían a ‘Bendito Menor’

Los informes de inteligencia también relacionaban a Pérez Toncel con diferentes hechos violentos registrados en La Guajira y Magdalena. Entre ellos aparece el ataque ocurrido en julio de 2024 en Mingueo, Dibulla, donde murió un integrante del Gaula Militar Guajira.

También habría estado vinculado con acciones extorsivas contra comerciantes y empresas, así como con el saqueo armado de un establecimiento comercial en Palomino. Las autoridades igualmente lo señalaban por su presunta participación en asesinatos, secuestros y otras acciones relacionadas con la disputa por el control territorial.

Su figura había adquirido notoriedad, además, por la difusión de videos y publicaciones en redes sociales en los que aparecía con hombres armados y realizaba amenazas contra habitantes, comerciantes y empresas. Incluso, durante el día de la posesión de De La Espriella, habría publicado mensajes desafiantes contra el nuevo Gobierno.

De La Espriella lanzó una advertencia a los grupos criminales

Tras confirmar la muerte de Pérez Toncel, el presidente sostuvo que el operativo representa el comienzo de una ofensiva contra las organizaciones criminales. Durante su intervención, afirmó que su Gobierno no negociará con quienes considera responsables de actividades de narcotráfico y violencia.

Abelardo De La Espriella sostuvo que el operativo representa el comienzo de una ofensiva contra las organizaciones criminales. Fuente: EFE Ernesto Guzmán

“Hoy ha llegado el fin de las actividades criminales de este narcoterrorista que tenía azotada a La Guajira y al Caribe colombiano”, afirmó el mandatario, quien también aseguró: “Los que tienen que sentir pánico y terror son los delincuentes”.

De La Espriella sostuvo además que respaldará a los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía durante las operaciones contra las estructuras ilegales. El Gobierno deberá ahora determinar el alcance de este operativo y las consecuencias que tendrá para la organización criminal en los territorios donde mantenía presencia.