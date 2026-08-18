Este martes, 18 de agosto de 2026, la cotización delreal llegó a 592.66754 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,51%.

La cotización del Real muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -2.26% y en el último año acumuló una disminución de -16.49%.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos diez días, el Real mostró una tendencia predominantemente bajista, con cuatro caídas iniciales, un breve repunte, nueva corrección, dos jornadas de estabilidad, otro avance y un cierre con retroceso.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 12.61%, es menor que la volatilidad anual del 15.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva hoy en comparación con días anteriores. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Quienes deseen adquirir 100 reales en Colombia pagarán 59266.75482473792 pesos colombianos; 200 reales costarán 118533.50964947584 pesos colombianos y 500 reales costarán 296333.7741236896 pesos colombianos.