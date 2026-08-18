Oxford Economics proyecta que Colombia crecería al 3,0% en 2026, por encima del promedio de las principales economías de América Latina.

En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este martes, 18 de agosto de 2026 cerró a 3580.58 pesos colombianos. Esta cifra refleja una fluctuación del3,04% en contraste con el precio de apertura.

En la última semana, la cotización del Euro subió 2.46%, pero en el último año cayó -19.70%, lo que indica una recuperación reciente dentro de una tendencia anual aún negativa.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, la cotización del euro mostró una leve tendencia bajista: 5 caídas, 4 alzas y 1 jornada estable. Predominaron los vaivenes, con dos descensos consecutivos a mitad del período, una pausa y cierre en alza.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 358058.01 pesos colombianos; 200 euros costarán 716116.02 pesos colombianos y 500 euros costarán 1790290.05 pesos colombianos.