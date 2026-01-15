Este jueves, 15 de enero de 2026, la cotización delreal llegó a 687.46875 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,02%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.61%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.34%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento inicial seguido de una estabilidad que se mantuvo por un breve periodo. Sin embargo, al final de este lapso, se observó una caída, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.49%, es menor que la volatilidad anual del 10.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 68,746,875.12 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 137,493,750.24 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 343,734,375.60 pesos colombianos.