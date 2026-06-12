Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan conservar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 12 de junio de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.045,8 pesos colombianos.

La cotización del Euro muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó un -2.20% y en el último año acumuló un descenso de -13.96%.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana ha sido del 24.25%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, dado que supera su volatilidad anual del 17.38%.

En la última sesión, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el euro mostró alta volatilidad, alternando alzas y bajas casi a diario, con dos descensos seguidos a mitad del periodo; sin tendencia clara y con un repunte final.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia ascendente. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento en comparación con días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este viernes, 12 de junio de 2026,

Quienes deseen adquirir 100 euros en Colombia, con un valor por unidad de 4045.8 pesos colombianos, pagarán 404580 pesos colombianos; 200 euros costarán 809160 pesos colombianos y 500 euros costarán 2022900 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Compra euros solo en bancos y casas de cambio autorizadas; compara la TRM y comisiones, usa canales electrónicos y pide comprobante. Evita tratos en la calle y verifica la autenticidad de los billetes.

Vende euros en entidades reguladas; confirma la tasa de compra y límites, lleva tu documento y usa transferencias seguras. Conserva los recibos y desconfía de ofertas con tasas “demasiado buenas”.