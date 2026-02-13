Este viernes, 13 de febrero de 2026, la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.343,42 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.45%, mientras que en el último año su variación ha sido del -11.29%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 11.41%, es menor que la volatilidad anual del 16.34%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia fluctuante, con un aumento inicial seguido de varias caídas, lo que indica una inestabilidad en su valor. A pesar de algunos repuntes, la tendencia general sugiere que el Euro ha enfrentado desafíos en su cotización, reflejando un mercado volátil. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. Este viernes, 13 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 434.341,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 868.683,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.171.709,95 pesos colombianos. Las personas que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. _ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es crucial valorar que pueden implementar recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: