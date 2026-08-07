Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este viernes, 7 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

virginianos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este viernes para Virgo

En Virgo surge la intención de poner sobre el tapete ante un superior inequidades en beneficios o vacaciones que resultan perjudiciales. Comparativas objetivas y el impacto real ayudan a visibilizar la injusticia.

Se impone un enfoque metódico: trazar una estrategia, ordenar datos y preparar argumentos sólidos antes del encuentro. Con esa base, el planteamiento gana calma y eficacia.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Virgo?

Este 2026-08-07, Virgo tendrá la ocasión de exponer ante su jefe una situación laboral injusta, especialmente en beneficios o vacaciones; si prepara una estrategia clara y argumentos sólidos antes de la conversación, podrá defender sus intereses y encaminar un acuerdo más equilibrado.

Virgo: así te irá en el amor este viernes

Virgo: Hoy la energía de reclamar justicia y poner temas sobre la mesa te impulsa a exigir reciprocidad en el amor. Hablarás con claridad, marcarás límites y buscarás hechos antes que promesas

Compatibilidad del día: Capricornio. Su enfoque práctico y leal acompaña tu necesidad de equilibrio; juntos podrán acordar reglas justas y apoyarse sin dramatismos

Los números de la suerte para Virgo

Para Virgo, los números de la suerte son 49, 53, 86 y 4 y pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones clave y atraer buenas oportunidades.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Virgo, antes de hablar con tu jefe cuida tu salud mental: planifica con calma, respira profundo y fija límites; luego libera tensión con una caminata breve o estiramientos.