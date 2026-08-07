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La astrología brinda un recurso esencial para comprender los ciclos vitales y las influencias planetarias que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino.
Por esa razón, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Leo y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.
Horóscopo de hoy viernes 7 de agosto para Leo
Para Leo, la jornada amanece con un optimismo radiante que revela oportunidades concretas y acerca lo que antes parecía lejano.
El presente actúa como mejor aliado: al habitar cada momento, el potencial se ordena y la energía se sostiene sin dispersarse.
¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Leo?
Leo, el 2026-08-07 iniciarás tu jornada laboral con energía positiva y esperanza; esa mirada optimista te permitirá identificar y aprovechar oportunidades reales a tu alcance, impulsar acuerdos y avanzar en tareas clave con confianza y creatividad.
Leo: así te irá en el amor este viernes
Leo: Hoy tu energía positiva y mirada optimista te abren el corazón; el amor fluye con naturalidad y podrías dar un paso que antes no veías posible, recibiendo señales claras de correspondencia.
Compatibilidad del día: Sagitario. Su entusiasmo y chispa se alinean con tu vibra, favoreciendo encuentros espontáneos, conversaciones inspiradoras y planes que se materializan con facilidad.
Los números de la suerte para Leo
Para Leo, los números de la suerte "61, 24, 19, 38" pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones y atraer buena fortuna en proyectos y juegos de azar.
Salud: las recomendaciones para tu signo
Leo, aprovecha tu energía optimista de hoy para cuidar tu bienestar: dedica 10 minutos a respiración consciente o a un paseo ligero, mantén la atención en el presente y celebra pequeños avances; así calmas la mente y fortaleces el cuerpo.