La astrología brinda un recurso esencial para comprender los ciclos vitales y las influencias planetarias que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino.

Por esa razón, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Leo y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy viernes 7 de agosto para Leo

Para Leo, la jornada amanece con un optimismo radiante que revela oportunidades concretas y acerca lo que antes parecía lejano.

El presente actúa como mejor aliado: al habitar cada momento, el potencial se ordena y la energía se sostiene sin dispersarse.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Leo?

Leo, el 2026-08-07 iniciarás tu jornada laboral con energía positiva y esperanza; esa mirada optimista te permitirá identificar y aprovechar oportunidades reales a tu alcance, impulsar acuerdos y avanzar en tareas clave con confianza y creatividad.

Leo: así te irá en el amor este viernes

Leo: Hoy tu energía positiva y mirada optimista te abren el corazón; el amor fluye con naturalidad y podrías dar un paso que antes no veías posible, recibiendo señales claras de correspondencia.

Compatibilidad del día: Sagitario. Su entusiasmo y chispa se alinean con tu vibra, favoreciendo encuentros espontáneos, conversaciones inspiradoras y planes que se materializan con facilidad.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Leo

Para Leo, los números de la suerte "61, 24, 19, 38" pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones y atraer buena fortuna en proyectos y juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Leo, aprovecha tu energía optimista de hoy para cuidar tu bienestar: dedica 10 minutos a respiración consciente o a un paseo ligero, mantén la atención en el presente y celebra pequeños avances; así calmas la mente y fortaleces el cuerpo.