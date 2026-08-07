Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las modificaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este viernes, 7 de agosto de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.633,66 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro subió 2.81%, mientras que en el último año cayó -20.17%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 30.53%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 19.74%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

En la última sesión, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro tuvo sesgo alcista con seis avances y cuatro retrocesos, sin días sin cambios.

La cotización del Euro hoy refleja una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este viernes, 7 de agosto de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, considerando un valor por unidad de 3633.6599 pesos colombianos, deberán pagar 363365.99 pesos colombianos; 200 euros costarán 726731.98 pesos colombianos y 500 euros costarán 1816829.95 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: