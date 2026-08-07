Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este viernes, 7 de agosto de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 617,77 pesos colombianos.

En el mercado, el Real registró una caída semanal de -2.12% y una variación anual de -10.45%, lo que sugiere una tendencia de debilitamiento.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real es del 26.45%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 15.76%.

En las últimas 3 sesiones, el Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real comenzó con dos alzas, tuvo una corrección y una pausa, alternó después y terminó con tres caídas seguidas, dejando un saldo netamente bajista.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este viernes, 7 de agosto de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia pagarán 61,777.15921119693 pesos colombianos; 200 reales costarán 123,554.31842239386 pesos y 500 reales, 308,885.79605598465 pesos.