Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 20 de agosto de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.035,8 pesos colombianos.

La cotización del Dólar muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -3.36% y en el último año acumula un descenso de -20.84%.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 14.38%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 13.87%.

En las últimas 2 sesiones, la cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el dólar mostró una tendencia claramente bajista: 7 caídas y 3 alzas puntuales, sin jornadas de estabilidad.

La cotización del Dólar de hoy presenta una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una mayor demanda por la moneda.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es esencial valorar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Compra o vende dólares solo en bancos y casas de cambio autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia; verifica la TRM y las comisiones antes de cerrar. Prefiere pagos electrónicos y solicita comprobante.

Evita tratar con particulares o en redes sociales y desconfía de precios demasiado bajos. Si manejas efectivo, revisa la autenticidad de los billetes y realiza la transacción en un lugar seguro.