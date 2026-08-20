Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las modificaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 20 de agosto de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.556,35 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro subió 1.95%, pero en el último año cayó 21.04%, lo que indica una recuperación reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana, del 38.82%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 20.70%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del euro subió frente al peso colombiano en la última sesión.

En los últimos 10 días el Euro mostró un comportamiento mixto: dos descensos seguidos, luego dos avances y alternancias, para terminar sin variación neta ni tendencia clara.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este jueves, 20 de agosto de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, considerando un valor por unidad de 3556.3501 pesos colombianos, deberán pagar 355635.01 pesos colombianos; comprar 200 euros costará 711270.02 pesos colombianos y 500 euros costará 1778175.05 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es crucial contemplar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: