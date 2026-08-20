La predicción de los astros para Géminis (foto: Pixabay).

Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este jueves, 20 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

taurinos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este jueves para Tauro

Para Tauro, el día favorece dar aire a una ocurrencia que parece desmesurada; al compartirla con alguien cercano, la calma y la claridad suelen aflorar. La intuición, cuando guía, filtra lo esencial y disipa la duda.

Un avance pausado sobre lo que ronda la mente acostumbra a abrir puertas imprevistas; lo pequeño termina creciendo más de lo esperado. La firmeza taurina gana impulso al permitirse un toque de rareza.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este jueves a las personas de Tauro?

Este 2026-08-20, Tauro destacará en el trabajo: una idea que parecía demasiado loca cobrará sentido al compartirla con un compañero de confianza; si sigues tu intuición y te atreves a desarrollarla, obtendrás un éxito inesperado.

Tauro: así te irá en el amor este jueves

Tauro: En el amor, una idea que te parece “demasiado loca” puede convertirse en un puente hacia mayor intimidad. Si la compartes con calma, tu interés o pareja responderá con curiosidad y apoyo; tu honestidad será magnética hoy.

Compatibilidad del día: Acuario. Su mente abierta y chispa creativa harán clic con tus ganas de probar algo distinto; juntos surgirán conversaciones fluidas y planes originales que reforzarán la conexión.

Los números de la suerte para Tauro

Los números de la suerte para Tauro son 27, 88, 17 y 64 y les pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones y jugar a la lotería.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Tauro, confía en tu intuición y comparte esa idea con un amigo; al ponerla en palabras aliviarás la mente y una caminata consciente después te ayudará a canalizar la energía y reducir el estrés.