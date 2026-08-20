La predicción de los astros para Géminis (foto: Pixabay).

Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la percepción diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia.

Este jueves, 20 de agosto de 2026, las personas de Leo pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas.

El horóscopo de este jueves para Leo

Leo, abre tu corazón: nutre tus lazos y da espacio a nuevos romances; la calidez y el compromiso fortalecerán tus uniones.

En lo profesional, acércate a personas influyentes, trabaja con disciplina y fija bases firmes; hoy define un paso hacia un futuro seguro y estable.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este jueves a las personas de Leo?

En el trabajo, Leo, este 2026-08-20 se favorecen las alianzas y el contacto con personas influyentes que pueden impulsar tu carrera; es un buen momento para fortalecer acuerdos y establecer bases firmes, pues al hacerlo se abrirán nuevas puertas profesionales y ganarás solidez.

Leo: así te irá en el amor este jueves

Leo, hoy el amor te sonríe: se abren puertas para nuevos romances y las relaciones existentes se fortalecen. Si estás en pareja, el compromiso se afianza; si estás soltero/a, alguien con seguridad y propósito puede tocar tu corazón.

Tu mayor compatibilidad hoy es con Capricornio, signo que te impulsa a construir bases firmes y a proyectar futuro. Juntos equilibrarán pasión con disciplina, transformando un encuentro en una unión sólida.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Leo

Para Leo, sus números de la suerte son 75, 37, 96 y 12; pueden ayudar a elegir fechas, tomar decisiones y probar suerte en juegos o sorteos.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Leo: ante un ciclo de uniones y planes firmes, prioriza tu salud con sueño regular, movimiento diario y respiración consciente. Pon límites sanos y apóyate en tus vínculos para reducir el estrés.