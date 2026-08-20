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Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan conservar sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.
Este jueves, 20 de agosto de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 587,41 pesos colombianos.
En el mercado del Real, la cotización retrocedió en la última semana (-1.78%) y acumuló una caída más pronunciada en el último año (-15.81%), evidenciando una tendencia bajista.
La volatilidad del real durante la última semana
La volatilidad económica de la última semana de Real fue del 13.58%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 15.68%.
En las últimas 3 sesiones, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.
Además,
En los últimos diez días, el Real mostró una tendencia bajista, con dos repuntes aislados y dos jornadas estables a mitad del período; terminó con tres descensos seguidos, acentuando el sesgo negativo.
¿Dónde comprar reales en Colombia?
Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:
_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.
_ Casas de cambio
_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.
Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia
Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos:
- Evaluar las tasas de cambio y comisiones antes de cambiar tu dinero.
- Evitar cambiar grandes cantidades de efectivo en lugares turísticos o aeropuertos.
- Pensar en cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.
- Indagar y comparar las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.