Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan conservar sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 20 de agosto de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 587,41 pesos colombianos.

En el mercado del Real, la cotización retrocedió en la última semana (-1.78%) y acumuló una caída más pronunciada en el último año (-15.81%), evidenciando una tendencia bajista.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de Real fue del 13.58%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 15.68%.

En las últimas 3 sesiones, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos diez días, el Real mostró una tendencia bajista, con dos repuntes aislados y dos jornadas estables a mitad del período; terminó con tres descensos seguidos, acentuando el sesgo negativo.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: