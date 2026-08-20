Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la vivencia diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia.

Este jueves, 20 de agosto de 2026, las personas de Aries pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas.

Horóscopo de hoy jueves 20 de agosto para Aries

Jornada en general positiva para Aries; las metas en trabajo o estudios tenderán a salir adelante con fluidez al mantener enfoque sereno.

Podría llegar una consulta cercana sobre pareja y nacer una orientación acertada; como nota práctica, atención especial con los ascensores.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este jueves a las personas de Aries?

Aries, el 2026-08-20 será un día laboral en general positivo: podrás sacar adelante cualquier tarea que te propongas y tus iniciativas tendrán buen respaldo. Es posible que un colega te pida consejo personal y sabrás orientarlo sin descuidar tus objetivos. Mantén la atención a la seguridad, especialmente al usar ascensores.

Aries: así te irá en el amor este jueves

Aries: En el amor, hoy será un día en general positivo; tu iniciativa y claridad para expresar lo que sientes te ayudarán a encaminar conversaciones y fortalecer vínculos

Signo más compatible del día: Leo, cuya energía afín potenciará tu entusiasmo y facilitará acuerdos rápidos, planes compartidos y una química vibrante

Los números de la suerte para Aries

Para Aries, los números de la suerte "95, 83, 36, 73" sirven para atraer oportunidades, favorecer decisiones financieras y dar impulso a nuevos proyectos.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Aries, con la energía positiva de hoy, cuida tu salud mental haciendo pausas breves entre tareas y practicando respiraciones antes de aconsejar a esa persona cercana; para tu bienestar físico, evita el ascensor si puedes y opta por las escaleras con calma, sin forzarte.