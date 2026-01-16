Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen proteger sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 16 de enero de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 687,9 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.55%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.75%. Esta tendencia a la baja refleja un contexto económico desafiante para la moneda.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 11.10%, es mayor que la volatilidad anual del 10.74%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones.

Además, en los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente estable, con ligeros aumentos intercalados. A pesar de algunas caídas, la moneda logró mantener su valor en varias ocasiones, lo que sugiere una resistencia ante fluctuaciones más drásticas. La combinación de estos movimientos indica un comportamiento relativamente equilibrado en el mercado.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este viernes, 16 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 68,789,876.73 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 137,579,753.46 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 343,949,383.65 pesos colombianos.