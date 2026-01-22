Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 22 de enero de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 692,31 pesos colombianos.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 10.84%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.96%. La cotización del Real subió frente al peso colombiano en las últimas 3 sesiones.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente al alza, con varios incrementos significativos. Sin embargo, también se registraron algunas caídas y periodos de estabilidad que reflejan una cierta volatilidad en el mercado. En general, la tendencia positiva sugiere un fortalecimiento del Real en este periodo.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este jueves, 22 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69,230.62 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 138,461.24 pesos y 500 reales tendrá un costo de 346,153.10 pesos.