Más que oficial | El Gobierno decretó feriado para el lunes 12 y habrá un nuevo fin de semana largo en todo el país

El cuarto ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Compensación del IVA en Colombia fue reprogramado para septiembre de 2026, luego de que Prosperidad Social y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) iniciaran una revisión técnica sobre la aplicación del Registro Universal de Ingresos (RUI).

El giro estaba previsto inicialmente para comenzar el 21 de agosto, pero esa fecha quedó sin efecto mientras las entidades definen las condiciones para continuar con el proceso.

La modificación del calendario está relacionada con los cambios introducidos por el Decreto 662 de 2026 , norma que establece disposiciones para la transición hacia el RUI como herramienta de focalización de los programas sociales. El Gobierno busca que esa transición se realice sin generar afectaciones indebidas sobre los hogares que actualmente hacen parte de la oferta social del Estado.

¿Cuándo será el cuarto pago de Renta Ciudadana y Compensación del IVA?

Por ahora, el cuarto desembolso está previsto para septiembre de 2026, pero Prosperidad Social todavía no ha anunciado el día exacto en que comenzarán los pagos.

Esto significa que los beneficiarios no deben tomar el 21 de agosto como una fecha vigente. Ese día correspondía al cronograma inicial y fue dejado atrás después de la revisión adelantada por la entidad.

Prosperidad Social señaló que comunicará oficialmente las fechas cuando estén dadas las condiciones jurídicas, técnicas y operativas necesarias para realizar los giros. Por eso, cualquier publicación en redes sociales que anuncie una fecha diferente debe ser tomada con precaución hasta que exista confirmación institucional.

Cambiarán el calendario de pagos de Renta Ciudadana y Compensación del IVA: cuándo será el cuarto desembolso. IA - Creada por El Cronista Colombia

¿Por qué se aplazó el pago de Renta Ciudadana en agosto de 2026?

La razón principal está relacionada con la implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI) y el análisis de sus efectos sobre las familias que actualmente reciben las transferencias.

Prosperidad Social explicó que aplicar inmediatamente las nuevas condiciones podía generar cambios importantes en la población beneficiaria. Según la entidad, la revisión preliminar mostró que cerca del 49 % de los hogares beneficiarios podrían verse afectados en la continuidad de las transferencias si se aplicaban las nuevas reglas sin una transición adecuada.

Por esta razón, el DPS optó por detener el cronograma previsto y revisar el proceso antes de realizar el cuarto ciclo. La decisión busca evitar que un cambio en los mecanismos de focalización termine produciendo modificaciones automáticas en la entrega de los subsidios sin que previamente se hayan establecido las condiciones correspondientes.

¿Qué tiene que ver el Decreto 662 de 2026 con Renta Ciudadana?

El Decreto 662 de 2026 está directamente relacionado con el proceso de transición hacia el Registro Universal de Ingresos.

La norma, expedida el 26 de junio de 2026, modificó disposiciones del Decreto 1082 de 2015 y del Decreto 875 de 2024 para establecer las condiciones de transición de la oferta social hacia el RUI. El decreto contempla que las entidades responsables deben analizar el impacto del cambio, identificar las poblaciones involucradas y definir criterios de ingreso, permanencia y salida de los programas.

Además, las entidades encargadas de programas sociales deben establecer un esquema de transición que incluya actividades operativas, cronogramas y mecanismos de atención a la ciudadanía. El proceso contempla acciones de información y pedagogía para los beneficiarios.

En otras palabras, el decreto no establece por sí mismo una nueva fecha de pago de Renta Ciudadana. Su importancia está en el cambio del sistema de focalización que las entidades deben implementar y en las medidas de transición que deben acompañar ese proceso.

¿El cuarto ciclo de Renta Ciudadana se pagará en septiembre?

Sí. Prosperidad Social confirmó septiembre como el nuevo periodo para el cuarto ciclo, tanto de Renta Ciudadana como de Compensación del IVA.

Sin embargo, hay una diferencia importante: septiembre es el mes de reprogramación, no una fecha exacta de desembolso. El día de inicio deberá ser informado posteriormente por Prosperidad Social cuando finalice la revisión y se encuentren listas las condiciones necesarias para ejecutar los pagos.

Por eso, los hogares que esperan el subsidio deben estar atentos a los canales oficiales y evitar guiarse por calendarios que circulen sin respaldo institucional.

¿Qué deben hacer los beneficiarios mientras esperan el nuevo calendario?

Los hogares que esperan Renta Ciudadana o Compensación del IVA no necesitan pagarle a terceros para acceder al desembolso ni realizar trámites extraordinarios por la reprogramación.

Prosperidad Social recomendó evitar entregar dinero o información personal a personas que prometan gestionar pagos, inscripciones o modificaciones dentro de los programas.

La recomendación, entonces, es sencilla: esperar la publicación del nuevo cronograma y consultar únicamente los canales oficiales de Prosperidad Social para verificar la información.

¿Qué pasará con los beneficiarios de Renta Ciudadana después del cuarto ciclo?

El cambio más importante será la transición hacia un sistema de focalización basado en el Registro Universal de Ingresos.

El Decreto 662 establece que las entidades deberán realizar un proceso de transición y definir, de acuerdo con las características de cada programa, los criterios que determinarán el ingreso, la permanencia y el egreso de los beneficiarios.