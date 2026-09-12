Colocar una botella de plástico llena de agua en el techo: para qué sirve y por qué muchos lo recomiendan.

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Una botella de plástico transparente, agua y algunas horas de exposición al sol pueden convertirse en una alternativa para reducir determinados microorganismos presentes en el agua en lugares donde el acceso a sistemas seguros de abastecimiento es limitado.

La técnica se conoce como desinfección solar del agua o método SODIS y se utiliza de manera habitual en más de 30 países. Su implementación fue desarrollada y promovida por Eawag, el instituto suizo especializado en investigación acuática, y cuenta con el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como método de tratamiento doméstico del agua.

Según los registros vinculados con su implementación, más de dos millones de personas recurren habitualmente a este procedimiento, cuyo costo anual estimado ronda los USD 0,63 por persona.

Cómo funciona el método de la botella con agua al sol

El procedimiento aprovecha principalmente la acción de la radiación ultravioleta A (UVA) y el aumento de temperatura que se produce dentro del recipiente durante la exposición solar.

La radiación actúa sobre determinados microorganismos presentes en el agua y afecta su capacidad para reproducirse. A su vez, cuando la temperatura del líquido aumenta, el calor puede reforzar el proceso de inactivación.

Para aplicar el método, se utilizan botellas transparentes de PET de hasta dos litros, que deben colocarse directamente bajo la luz solar. Los techos metálicos u otras superficies expuestas pueden favorecer el calentamiento.

En condiciones de buen tiempo, el período recomendado es de aproximadamente seis horas. Si predominan las nubes, el proceso puede extenderse durante dos días consecutivos.

Qué condiciones debe cumplir el agua antes de exponerla al sol

No cualquier botella ni cualquier tipo de agua resultan adecuados para aplicar SODIS. Para que la radiación pueda penetrar correctamente, el líquido debe presentar baja turbidez, con un máximo recomendado de 30 unidades nefelométricas (NTU).

También es importante utilizar recipientes transparentes, incoloros y sin daños importantes. Las etiquetas u otros elementos que impidan el paso de la luz deben retirarse de la zona de exposición.

Colocar una botella de plástico llena de agua en el techo: para qué sirve y por qué muchos lo recomiendan. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Una vez preparadas, las botellas deben permanecer en un lugar donde reciban radiación solar directa durante el tiempo necesario, evitando zonas con sombra.

Qué tan efectivo puede ser este método

Distintas investigaciones analizaron su capacidad para disminuir la contaminación microbiológica. Un estudio publicado en Scientific Reports siguió durante un año la implementación del sistema en cuatro comunidades rurales de Tigray, Etiopía, e incluyó a 1.147 niños menores de cinco años.

Los análisis realizados durante la investigación registraron una reducción del 99,9% de Escherichia coli en menos de tres horas bajo las condiciones estudiadas.

Estos resultados ayudan a explicar por qué la técnica se extendió principalmente en comunidades donde existen dificultades para acceder de manera permanente a fuentes seguras de agua.

Cuáles son las limitaciones de la desinfección solar

Aunque puede ser una herramienta doméstica útil en determinados contextos, SODIS no convierte cualquier agua en segura ni reemplaza una red de agua potable.

De acuerdo con la información proporcionada, el procedimiento presenta limitaciones frente a determinados agentes: no inactiva virus en recipientes de PET y la eliminación de protozoos requiere que el agua alcance temperaturas superiores a los 40 °C.

Por este motivo, debe entenderse como una alternativa de tratamiento domiciliario en el punto de consumo, especialmente pensada para contextos donde no existen otras opciones seguras disponibles.