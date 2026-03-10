La política social en Colombia ha priorizado en los últimos años la creación de programas de apoyo económico destinados a los hogares con mayores dificultades para cubrir necesidades básicas. Estas iniciativas buscan reducir las brechas sociales y ofrecer una red de protección a poblaciones vulnerables. Entre los grupos que reciben mayor atención se encuentran los adultos mayores, especialmente quienes no cuentan con una pensión o con ingresos estables. Para ellos, diferentes programas nacionales y locales han puesto en marcha transferencias monetarias que ayudan a complementar sus recursos. Dentro de ese contexto, el Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá mantiene activo un subsidio dirigido a personas mayores en situación de vulnerabilidad. Esta ayuda económica permite que miles de ciudadanos accedan a un ingreso adicional que puede complementar otras fuentes de recursos durante la vejez. La Alcaldía de Bogotá confirmó que durante 2026 seguirá vigente el llamado subsidio Tipo C para personas mayores. Este programa es administrado por la Secretaría Distrital de Integración Social y forma parte de la estrategia de transferencias monetarias que opera en la ciudad. Actualmente, más de 61.000 ciudadanos reciben este apoyo económico, según datos de la administración distrital. Los beneficiarios corresponden a personas registradas previamente en bases de datos de los Fondos de Desarrollo Local y que cumplen con las condiciones establecidas para acceder al programa. Las autoridades distritales explicaron que el programa está dirigido a personas mayores que no reciben otros beneficios similares del sistema nacional que cumplan estas condiciones: Este subsidio busca priorizar a quienes todavía no logran acceder a una pensión o a otras ayudas económicas del Gobierno nacional. El programa contempla transferencias monetarias periódicas que se entregan directamente a los beneficiarios a través del sistema de pagos del Ingreso Mínimo Garantizado. Desde la Alcaldía de Bogotá aseguraron que el beneficio continuará entregándose con normalidad. En ese sentido, la administración distrital afirmó: “La Administración Distrital reitera que ninguna persona beneficiaria del subsidio Tipo C dejará de recibir el apoyo durante esta transición operativa”, garantizando la continuidad del programa para las personas mayores que dependen de este ingreso adicional.