Un fallo judicial establece las circunstancias bajo las cuales las empresas tienen la facultad de modificar el importe de la prima anual. (Fuente: SCJN)

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia en Colombia ha establecido un precedente significativo respecto al abono de la prima de Navidad y su liquidación en casos donde el empleado no haya laborado durante un año completo. Esta decisión genera un importante diálogo en torno a los límites legales para los descuentos en las liquidaciones finales.

Por otro lado, el caso examinado por la Sala de Casación Laboral determinó que el monto entregado como aguinaldo no es necesariamente definitivo. En circunstancias específicas, los empleadores tienen la facultad de ajustar dicho valor si se puede demostrar que se ha efectuado un pago en exceso.

La interpretación proporcionada por el fallo se fundamenta en la distinción entre una deducción salarial y la restitución de un monto que ha sido pagado en exceso. Este fallo aclara que su finalidad no es sancionatoria, sino que se trata de un ajuste contable que cuenta con el respaldo legal correspondiente.

Así queda el pago de la prima de Navidad con la nueva decisión

En el fallo correspondiente a la sentencia 39980 de 2013, se resolvió un caso donde una trabajadora recibió el pago completo de la prima a pesar de no haber laborado durante todo el año. El contrato de la empleada finalizó el 18 de diciembre, lo que significaba que solo tenía derecho a una fracción del beneficio.

En consecuencia, el empleador procedió a descontar el valor correspondiente por el tiempo no trabajado en el momento de la liquidación final. La Corte respaldó esta decisión al considerar que el pago previo superaba lo que se consideraba legalmente establecido.

Fallo de la Corte Suprema de Colombia establece límites en el pago de la prima de Navidad. (foto: Freepik).

¿Descuento ilegal? Por qué no lo es según la ley

Este criterio se fundamenta en el parágrafo 1° del artículo 11 del Decreto 3135 de 1968, norma que permite corregir pagos superiores a los derechos reales del empleado. Así, el ajuste se enmarca dentro de la legalidad laboral vigente.

El alto tribunal explicó que esta medida no constituye una deducción ordinaria del salario. En cambio, la catalogó como la devolución de un pago indebido, lo que elimina la necesidad de contar con autorización previa del trabajador.

El requisito clave que define el recorte del aguinaldo: lo esencial

El aspecto fundamental radica en el tiempo efectivamente trabajado durante el año. La prima de Navidad se liquidará de manera proporcional, de modo que aquellos que no completen el periodo correspondiente deben recibir un pago ajustado a los meses efectivamente laborados.

En este contexto, cabe destacar que si un trabajador percibe el monto íntegro sin haber cumplido el año completo, el empleador tiene la facultad de recuperar la diferencia en la liquidación final. Este precedente establece una guía clara y precisa para empresas y trabajadores, orientando sobre la correcta aplicación de este beneficio.