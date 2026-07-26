Evalúan trasladar la posesión de Abelardo de la Espriella a Cali: el Congreso estudia una nueva proposición

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En esta noticia El Congreso deberá decidir si cambia la sede de la posesión

La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella vuelve a estar en el centro del debate. Aunque el Congreso había aprobado que la ceremonia se realizara en el departamento del Cauca, una nueva proposición busca trasladar el acto oficial a la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, antes del próximo 7 de agosto.

La iniciativa deberá ser analizada por las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, que tendrán la última palabra sobre un eventual cambio de sede para la ceremonia en la que el presidente electo asumirá oficialmente el cargo.

Según información conocida por La FM, el posible traslado responde a las condiciones de seguridad en el Cauca y a las dificultades logísticas que implicaría organizar allí un evento de esta magnitud, con la asistencia de congresistas, delegaciones nacionales e internacionales e invitados oficiales.

El Congreso deberá decidir si cambia la sede de la posesión

Para que el traslado pueda concretarse, las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes deberán debatir y aprobar una nueva proposición durante la próxima semana.

La iniciativa busca autorizar que la sesión solemne del Congreso, en la que el presidente electo prestará juramento, pueda realizarse fuera de Bogotá y, en este caso, en la ciudad de Cali, reemplazando la opción previamente aprobada para el Cauca.

La seguridad será determinante para la decisión

Antes de que el Congreso tome una decisión definitiva, el presidente de la corporación, Honorio Henríquez, solicitó a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional un informe sobre las condiciones de seguridad que existirían para el desplazamiento de los parlamentarios y el desarrollo de la ceremonia.

Evalúan trasladar la posesión de Abelardo de la Espriella a Cali: el Congreso estudia una nueva proposición Fuente: EFE Ernesto Guzmán

El objetivo es contar con una evaluación oficial que permita establecer si existen las garantías necesarias para realizar la sesión del Congreso fuera de Bogotá y definir finalmente el lugar donde Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de la República.