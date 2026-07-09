El Gobierno modificó la jornada laboral y todos cumplirán 42 horas por semana en 2026.

El Gobierno Nacional ha precisado los cambios relevantes en la jornada laboral para miles de trabajadores en Colombia. Desde este año, la normativa obligará a todas las empresas del sector privado a reducir la carga semanal a 42 horas, sin afectar el salario ni los beneficios ya conseguidos.

La modificación forma parte de la estrategia gradual prevista en la Ley 2101 de 2021, cuyo objetivo es optimizar la calidad de vida de los empleados, equilibrar su vida personal y laboral y elevar los niveles de productividad en el territorio nacional.

A partir de la fecha establecida, todas las compañías deberán reorganizar sus horarios y turnos para cumplir con el nuevo límite legal.

Reducción de la jornada laboral: ¿cuándo entrará en vigor?

La nueva etapa de esta reforma comenzará a aplicarse desde el 15 de julio de 2026. Desde esa fecha, todas las empresas se encuentran obligadas a ajustar los horarios de sus trabajadores para asegurar el cumplimiento del límite legal de 42 horas semanales.

El Gobierno modificó la jornada laboral y todos cumplirán 42 horas por semana en 2026.

Este ajuste no es un hecho aislado: responde a un cronograma progresivo que se inició en 2023, momento en el cual la jornada máxima experimentó una reducción de 48 a 47 horas. En 2024, hubo un nuevo descenso a 46 horas y en 2026 se alcanzará la meta definitiva de 42 horas semanales, sin menoscabo salarial.

Cómo deben prepararse las empresas para la reducción

Las empresas que no realicen los ajustes requeridos o que vulneren los derechos laborales estarán sometidas a sanciones. Para garantizar el cumplimiento de esta medida, el Ministerio de Trabajo se encargará de supervisar su implementación.

La intención es que la reducción se efectúe sin recortar el sueldo de los empleados ni modificar sus prestaciones sociales. Se busca garantizar que la transición resulte equitativa y no constituya una pérdida económica para los trabajadores.

El Gobierno modificó la jornada laboral y todos cumplirán 42 horas por semana en 2026.

¿En qué se basa la Ley 2101 de 2021?

La Ley 2101 de 2021 fue promulgada con el propósito de reducir de manera progresiva la jornada laboral en Colombia, reduciendo las horas de trabajo de 48 a 42 horas semanales. Su implementación se realizará de forma escalonada y no conlleva modificaciones al salario base ni a los derechos previamente establecidos.

Este ajuste no abarca al sector público y no altera las normativas concernientes a horas extras, turnos especiales ni a las jornadas flexibles que hayan sido acordadas con anterioridad.

¿Se mantiene la hora de almuerzo?

Una de las interrogantes más comunes entre los empleados se refiere a si la reducción de la jornada laboral tiene implicaciones sobre el tiempo destinado al almuerzo.

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, este periodo de descanso no será modificado. Los trabajadores mantendrán su derecho a al menos una hora para alimentarse y reponerse durante la jornada.

Este intervalo, regulado por el Código Sustantivo del Trabajo, permanecerá excluido del cómputo de las horas laborales efectivas. En otras palabras, aunque la jornada laboral se extienda a 42 horas semanales en el año 2026, el tiempo destinado al almuerzo seguirá siendo considerado como un periodo adicional y no remunerado dentro del horario laboral.