Conductores mayores de 65 años en Colombia: el examen obligatorio que puede dejarles sin licencia

En Colombia, la licencia de conducir cuenta con disposiciones particulares para su renovación que se tornan más rigurosas con el transcurso de los años. Este procedimiento para los ancianos no se efectúa de manera convencional ni mantiene los plazos de vigencia habituales, dado que la normativa prioriza la aptitud física, mental y motriz del conductor.

Este marco normativo no es del todo novedoso; sin embargo, adquiere una relevancia notable a partir de los 65 años. En esta etapa, los períodos de validez de la licencia comienzan a disminuir y los controles médicos se convierten en elementos críticos para continuar conduciendo legalmente.

A medida que avanza la edad, muchos conductores se cuestionan acerca de los requisitos necesarios para la renovación de su licencia y por qué, en ciertas circunstancias, el documento no conserva su duración habitual.

Cuándo ya no se puede renovar la licencia de conducir como antes

En la práctica, esto significa que la continuidad del documento está supeditada al cumplimiento de este requisito médico, no solamente a la edad del conductor.

A partir de cierta edad, la renovación de la licencia en Colombia se halla sujeta a una verificación meticulosa de las condiciones del conductor. Las autoridades de tránsito exigen la acreditación de aptitud física, mental y de coordinación motriz a través de un examen realizado en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) debidamente autorizado.

El resultado de dicho examen debe ser debidamente registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Si el certificado no está registrado en el sistema o se encuentra caducado, la renovación no podrá ser tramitada, independientemente de que el conductor haya poseído licencias válidas durante muchos años.

A partir de una determinada edad, la renovación de la licencia de conducir ya no se realiza de forma automática, sino que se encuentra sujeta a plazos más breves y a controles médicos. (Fuente: Representación creada con IA)

Por qué la validez disminuye en conductores de mayor edad

La normativa colombiana establece plazos más cortos a medida que aumenta la edad del conductor, con el objetivo de garantizar que conserve las capacidades necesarias para manejar. Por lo tanto, la reducción en la vigencia de la licencia responde a criterios de seguridad vial.

En el caso del servicio particular, la licencia tiene una duración amplia hasta los 60 años, pero luego se acorta progresivamente. Para el servicio público, los plazos son aún más reducidos y la renovación puede ser anual en edades avanzadas.

Este esquema no fija una edad máxima para conducir, sino que condiciona la validez del documento al estado de salud certificado por los profesionales autorizados.

Aspectos clave a considerar antes de iniciar el trámite

Es imperativo que, antes de proceder con la solicitud de renovación, el conductor verifique que cumple con todos los requisitos estipulados por la autoridad de tránsito.

Examen médico vigente: debe realizarse en un CRC habilitado y debe quedar registrado en el RUNT.

Registro actualizado: es esencial estar inscrito en el RUNT.

Situación legal al día: no debe haber multas pendientes o debe existir un acuerdo de pago vigente.

Plazos reducidos: en edades avanzadas, la licencia puede tener una duración notoriamente inferior.

El certificado médico posee una vigencia limitada; por lo tanto, si el trámite no se concluye dentro de dicho plazo, será necesario realizar nuevamente los exámenes. En caso de no cumplirse con la aptitud requerida, la licencia no podrá ser renovada y perderá su validez para conducir legalmente.