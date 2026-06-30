Bancolombia explicó cuáles son los productos que pueden verse afectados y los límites de inembargabilidad vigentes en Colombia (Fuente: Freepik).

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El embargo de cuentas bancarias y otros productos financieros es una de las medidas que pueden aplicar las autoridades para garantizar el pago de obligaciones económicas.

En Colombia, Bancolombia confirmó que este procedimiento únicamente puede ejecutarse cuando existe una orden emitida por una autoridad judicial o un ente legal competente, por lo que la entidad financiera no puede congelar recursos por decisión propia.

La entidad también detalló cuáles son los productos que pueden ser objeto de embargo, los montos protegidos por la ley en determinados procesos y el procedimiento que deben seguir los clientes para consultar los movimientos relacionados con estas medidas o gestionar un eventual desembargo.

¿Qué productos puede embargar Bancolombia con una orden judicial?

Cuando una autoridad decreta un embargo, Bancolombia puede aplicar la medida sobre diferentes productos financieros en los que el cliente sea titular o tenga participación.

Los productos que pueden ser embargados son:

Cuentas de Ahorros.

Cuentas Corrientes.

Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC).

Certificados de Depósito a Término (CDT).

Certificados de Ahorro a Término (CDAT).

Fondos de inversión.

Inversiones virtuales.

En todos los casos, la medida aplica sobre los productos en los que la persona figure como titular o tenga un porcentaje de participación, siempre que exista una orden legal vigente.

Bancolombia embarga cuentas bancarias, certificados de depósito y fondos de inversión: requieren orden judicial.

¿Cuál es el límite de embargo para las cuentas Bancolombia en Colombia?

Los montos protegidos dependen del tipo de proceso mediante el cual se haya ordenado el embargo.

Procesos de cobro coactivo

Para este tipo de procesos, el último límite de inembargabilidad fue de $25.397.490, valor vigente hasta el pasado 31 de diciembre, de acuerdo con la resolución anual de la DIAN.

Este beneficio aplicó para la cuenta de ahorros más antigua cuando el titular fue una persona natural.

En el caso de las personas jurídicas, no existió un monto protegido, por lo que tanto las cuentas de ahorro como las corrientes fueron embargadas por la totalidad de sus saldos.

Procesos de jurisdicción ordinaria

Cuando el embargo proviene de un juzgado, el límite de inembargabilidad asciende a $55.099.308 para las cuentas de ahorro.

Este valor corresponde al total de los saldos depositados en las cuentas de ahorro del titular y no a una cuenta específica.

Las cuentas corrientes, por su parte, pueden ser embargadas en su totalidad.

Este monto fue establecido mediante la Circular Externa 058 de 2025 de la Superintendencia Financiera de Colombia y está vigente hasta el 30 de septiembre de 2026.

¿Cómo consultar un embargo o una nota débito en Bancolombia?

Los clientes pueden revisar los débitos asociados a un embargo a través de los canales digitales de la entidad.

En la Sucursal Virtual Personas, basta con ingresar con usuario y contraseña, seleccionar la cuenta correspondiente y consultar el detalle del producto. Allí es posible identificar movimientos como la “Nota Débito 0210”, donde aparecen datos relacionados con el proceso, entre ellos:

Entidad que ordenó el embargo.

Número de radicado.

Valor retenido.

Para clientes empresariales, la consulta se realiza desde la Sucursal Virtual Empresas, ingresando al módulo de consultas y posteriormente a la opción de notas débito y crédito.

Esta información puede ser útil para presentar reclamaciones ante la autoridad que ordenó la medida o iniciar el trámite de desembargo.

¿Cómo solicitar el desembargo de una cuenta Bancolombia?

Bancolombia aclara que no tiene la facultad de levantar un embargo por iniciativa propia, ya que esta decisión depende exclusivamente de la autoridad que decretó la medida.

Para solicitar el desembargo, el cliente debe cumplir con la obligación correspondiente y obtener una orden oficial emitida por el ente legal competente.

Posteriormente, esa autoridad debe enviar directamente el oficio de desembargo al correo oficial habilitado por Bancolombia o radicar el documento original en cualquiera de las sucursales físicas de la entidad.

Si la cuenta tiene más de un embargo vigente, será necesario que exista una orden de desembargo para cada una de las medidas aplicadas.

¿Dónde se entregan los oficios de embargo y desembargo en Bancolombia?

Los documentos pueden presentarse de dos maneras:

En físico, entregando el documento original en cualquier sucursal, sede administrativa, centro logístico u Oficina de Servicios Empresariales (OSE), siempre que contenga la firma del funcionario competente y esté dirigido a Bancolombia o a alguna de sus filiales.

Por correo electrónico, únicamente cuando la comunicación sea enviada directamente desde el correo oficial de la entidad legal que emitió la orden.

La entidad precisa que no acepta solicitudes enviadas desde cuentas personales y que los documentos deben ser originales y cumplir todos los requisitos legales para poder iniciar el trámite correspondiente.