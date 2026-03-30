El Gobierno Nacional confirmó un nuevo ciclo de subsidios económicos dirigidos a familias que enfrentaron afectaciones por el fenómeno de La Niña, con un giro único que busca aliviar necesidades inmediatas. La medida impacta a miles de beneficiarios que estaban pendientes de recibir estos recursos. En esta etapa, la entrega se realizará a través del Banco Agrario y otros canales autorizados, lo que garantiza cobertura en distintas regiones del país. El apoyo económico asciende a 500.000 pesos por persona y deberá ser reclamado dentro de un plazo específico. La estrategia hace parte de un programa que prioriza a ciudadanos registrados previamente como damnificados, especialmente aquellos que no habían podido acceder al pago por inconsistencias en su información. Con este ajuste, se busca completar la entrega pendiente. La transferencia está dirigida a personas incluidas en el Registro Único Nacional de Damnificados que no habían sido programadas en ciclos anteriores. Este nuevo desembolso cubre a más de 6000 beneficiarios en diferentes departamentos. Los recursos se entregan por una sola vez, por lo que las autoridades recomiendan estar atentos a los tiempos de cobro. Una vez habilitado el giro, los beneficiarios cuentan con un plazo de hasta 60 días calendario para retirar el dinero. El pago no se limita únicamente a oficinas bancarias, ya que el sistema contempla múltiples puntos para facilitar el acceso en todo el territorio nacional. Las autoridades informaron que los ciudadanos serán notificados mediante mensaje de texto cuando el giro esté disponible, aunque existen alternativas para verificar la información. El programa mantiene una amplia cobertura nacional y ya alcanza una ejecución significativa, con presencia en decenas de departamentos y cientos de municipios, consolidando la entrega de ayudas a poblaciones vulnerables.