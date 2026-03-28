En los últimos meses, Colsubsidio decidió avanzar en el desmonte total de su red de supermercados, una transición que marcó el cierre de una etapa significativa dentro del comercio al por menor del país. Más de un centenar de locales dejaron de operar, reflejando un cambio notable en la manera en que la entidad enfoca su labor. De acuerdo con la entidad, la salida del negocio respondió a una evaluación exhaustiva del comportamiento del comercio minorista, un sector que en los últimos años ha sido dominado por formatos de bajo costo con estructuras logísticas más robustas y estrategias de expansión aceleradas. Estos cambios modificaron de manera considerable la forma en que se distribuyen los productos de primera necesidad en Colombia. En varias localidades del país, los usuarios comenzaron a notar góndolas cada vez más desabastecidas, un indicio claro de que la operación comercial de estos establecimientos estaba llegando a su cierre definitivo. Frente a este panorama, mantener la operación de supermercados dejó de ser viable para la organización. Por ello, Colsubsidio decidió concentrar sus esfuerzos en servicios sociales, programas comunitarios y líneas misionales, donde su contribución puede generar un impacto más directo y significativo en las comunidades que sirve. Según la organización, la decisión fue parte de un proceso de reestructuración interna para alinearse con las nuevas demandas del sector, donde la competencia creciente y la evolución de los hábitos de compra llevaron a replantear modelos operativos, redirigir recursos y consolidar áreas estratégicas consideradas fundamentales para su misión social. El inmueble donde funcionaba el antiguo establecimiento —que también alberga las oficinas principales de la caja y el teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez— se mantendrá bajo administración directa de la entidad, sin ser cedido ni arrendado a operadores externos. Uno de los espacios más representativos de la entidad estaba ubicado justo frente a la estación Centro Memoria de TransMilenio, en Bogotá. Aunque el supermercado dejó de funcionar, la droguería Colsubsidio continuará prestando servicio al público desde una nueva sede ubicada en la misma esquina de la calle 26 con la carrera 24. En el espacio donde antes funcionaba el supermercado, Colsubsidio implementará un nuevo centro de bienestar llamado Bloc. Según informó el medio Portafolio, será un complejo multifuncional con áreas deportivas, zonas para niños, coworking y servicios de recreación por día. Este será el séptimo Bloc en Bogotá y municipios cercanos, agregándose a los situados en Suba, Bosa, Plaza de las Américas, Ricaurte, 20 de Julio y Soacha. Los afiliados podrán acceder mediante una membresía mensual, cuyo valor varía entre 62.400 y 122.300 pesos, o por acceso diario, entre 10.900 y 21.500 pesos, dependiendo de la categoría del usuario. A pesar del cierre de sus supermercados, Colsubsidio continuará brindando otros servicios esenciales, ya que la caja de compensación preserva sus programas de salud, educación, recreación, subsidios y droguerías. En este sentido, la decisión de suprimir las tiendas hace parte de una estrategia que privilegia la sostenibilidad y el impacto social.