Miles de trabajadores en Colombia que están próximos a cumplir la edad de retiro enfrentan el riesgo de no acceder a su pensión si no completan un requisito clave dentro del sistema. La falta de gestión oportuna podría dejarlos sin este derecho, incluso después de años de aportes. La alerta se enfoca principalmente en personas entre los 55 y 60 años que aún no han realizado la actualización de su información ni han verificado su historial de cotizaciones. No revisar estos datos a tiempo puede generar inconsistencias que afecten directamente el reconocimiento de la pensión. La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) recordó que los ciudadanos que estén a dos años o menos de cumplir la edad de pensión -57 años para mujeres y 62 para hombres- deben verificar con urgencia su información en el sistema. Este paso no es opcional: es un requisito fundamental para el reconocimiento del derecho a la pensión de vejez. Quienes no cumplan con esta obligación podrían enfrentar retrasos significativos o incluso la pérdida definitiva de su mesada pensional. La entidad identificó múltiples casos de inconsistencias que impiden el inicio del trámite, lo que generó alertas en todo el país. La historia laboral es el documento base para definir si un trabajador reúne las semanas mínimas cotizadas para acceder a la pensión. Si contiene errores, lagunas o información incompleta, Colpensiones no podrá proceder con el trámite hasta que estos sean corregidos. Muchos afiliados descubren fallas en su historial justo cuando ya están en edad de pensionarse, lo que obliga a iniciar procesos de corrección que pueden tardar meses o incluso años. Por eso la recomendación es hacer esta verificación con anticipación, especialmente si estás entre los 55 y los 60 años. El proceso es gratuito y se puede hacer fácilmente en línea. Los pasos son: Ingresar al portal oficial: www.colpensiones.gov.coAcceder a la Zona Transaccional y luego a la Sede Electrónica.Iniciar sesión con usuario y contraseña. Si no estás registrado, puedes hacerlo desde la misma plataforma. En caso de errores, acudir a un Punto de Atención Colpensiones (PAC) con los documentos soporte: certificados laborales, comprobantes de pago, contratos u otros. Según Colpensiones, los mayores riesgos recaen sobre quienes están en el tramo final de su vida laboral y aún no han revisado su historial ni actualizado su información personal. Cualquier inconsistencia en nombre, cédula, fechas de nacimiento o periodos cotizados puede ser un obstáculo definitivo si no se corrige a tiempo. Además, es clave tener en cuenta que los trámites pensionales no se realizan de manera automática, por lo que el afiliado debe gestionar activamente su situación para no ver afectado su derecho. Al descargar tu historial, presta especial atención a: Empleadores no reportados o con aportes incompletos.Meses o años sin cotizaciones justificadas.Inconsistencias en las fechas de ingreso y retiro.Datos personales errados (nombre, cédula, fecha de nacimiento). Dejar pasar estos detalles puede ser el error que te cueste la pensión. El momento de actuar es ahora. Si no actualizas tus datos ni verificas tu historia laboral a tiempo, podrías: Ver retrasada la aprobación de tu pensión por meses o años.Perder semanas cotizadas si no presentas los soportes correctos.En casos extremos, quedar excluido del sistema por no cumplir los requisitos legales en el momento oportuno.