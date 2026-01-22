Esta vez, el cambio se dio en una de las carteras más cuestionadas (Fuente: archivo).

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, designó a Luis Alfredo Acosta Zapata como nuevo ministro de Igualdad y Equidad, en reemplazo de Juan Carlos Florián, quien salió del cargo tras una serie de críticas relacionadas con la gestión interna del ministerio y la baja ejecución de sus programas. El nombramiento se da en medio de una reconfiguración del gabinete que ya completa varios movimientos en los últimos días.

La decisión fue confirmada luego de que la Presidencia publicara la hoja de vida de Acosta en la página oficial de la Casa de Nariño, formalizando así su llegada a una cartera que atraviesa un momento clave tanto en lo administrativo como en lo político.

¿Quién es Luis Alfredo Acosta, el nuevo ministro de Igualdad?

Luis Alfredo Acosta es líder indígena del pueblo Nasa y una de las figuras más reconocidas del movimiento indígena en Colombia. Durante más de 14 años estuvo al frente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), desde donde lideró procesos de movilización, defensa territorial y articulación con comunidades de todo el país.

También fue coordinador nacional de la Guardia Indígena y participó activamente en varias Mingas indígenas de carácter nacional. Su perfil está marcado por el trabajo comunitario y la presencia en territorio, más que por una carrera dentro del aparato estatal.

Luis Alfredo Acosta es el nuevo ministro de la Igualdad. Redes sociales

¿Por qué salió Juan Carlos Florián del Ministerio de Igualdad?

La salida de Juan Carlos Florián se produjo tras semanas de cuestionamientos por la baja ejecución presupuestal del ministerio, denuncias internas y controversias alrededor de algunos nombramientos que generaron ruido político y mediático.

Además, el Ministerio de Igualdad enfrenta un escenario complejo en el Congreso, donde se debate su continuidad luego de que la Corte Constitucional tumbara la ley que le dio origen. Ese contexto de incertidumbre terminó de acelerar la decisión del presidente de pedir la renuncia del entonces ministro.

¿Qué experiencia tiene Alfredo Acosta en el sector público?

Uno de los principales puntos de debate tras su designación tiene que ver con su perfil académico y laboral. Según la hoja de vida publicada por Presidencia, Acosta no registra experiencia previa en cargos públicos y su formación académica se limita al nivel de bachillerato.

Su trayectoria profesional está centrada en el liderazgo social, especialmente dentro de la ONIC, experiencia que fue registrada como sector privado. Este aspecto ha sido utilizado por algunos sectores políticos para cuestionar su idoneidad para liderar una cartera ministerial.

¿Qué dijeron los sectores que cuestionan su nombramiento?

Desde el Congreso, varias voces manifestaron reparos por la falta de estudios técnicos o universitarios y la ausencia de experiencia administrativa en el Estado. Para algunos críticos, el Ministerio de Igualdad requiere un perfil con mayor formación en políticas públicas y gestión institucional.

Sin embargo, organizaciones indígenas salieron en defensa del nuevo ministro y resaltaron que la experiencia territorial también es una forma válida de conocimiento para dirigir una cartera enfocada precisamente en poblaciones históricamente excluidas.

¿Cuál fue la postura de la ONIC frente a la designación?

La ONIC respaldó públicamente el nombramiento de Acosta y aseguró que cumple con los requisitos para asumir el cargo. Desde la organización destacaron que el liderazgo comunitario, el conocimiento del territorio y el trabajo con poblaciones vulnerables son fundamentales para cerrar brechas de desigualdad.

Para los pueblos indígenas, su llegada al Ministerio de Igualdad representa una oportunidad para que las políticas públicas se diseñen desde una mirada más cercana a las realidades locales y no solo desde la lógica técnica de Bogotá.

¿Qué otros cambios ha hecho Petro en su gabinete?

La salida de Florián no fue un hecho aislado. En los últimos días también se registró la renuncia de Angie Rodríguez al Dapre, quien pasó a dirigir el Fondo Adaptación, y la de Jorge Lemus a la Dirección Nacional de Inteligencia, para asumir como director de la UIAF.

Con información de EFE.-