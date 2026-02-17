El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se pronunció este 16 de febrero durante el Consejo de Ministros sobre la muerte del menor Kevin Acosta, un niño de 7 años con hemofilia que falleció tras sufrir un accidente craneoencefálico mientras montaba bicicleta. El caso ha generado cuestionamientos por parte de la familia, que asegura que el menor habría recibido una inadecuada atención médica. De acuerdo con lo expuesto por el jefe de la cartera de Salud, el niño ingresó inicialmente a un hospital público en el departamento del Huila, donde permaneció hospitalizado entre el 7 y el 9 de enero. Posteriormente, fue trasladado en avioneta a Bogotá para recibir atención especializada en el Hospital La Misericordia. El ministro indicó que se está a la espera del resultado oficial de la autopsia para establecer con precisión lo ocurrido y determinar si existieron fallas en la atención médica. Además, reiteró que el Gobierno revisará de manera detallada el caso. Durante su intervención, Jaramillo explicó que el menor padecía hemofilia, una condición que exige cuidados especiales frente a actividades que impliquen riesgo de trauma. En ese contexto, señaló que este tipo de pacientes debe tener restricciones en situaciones que puedan generar lesiones, debido a las complicaciones que pueden derivarse de golpes o heridas. El funcionario enfatizó que ninguna muerte infantil puede estar asociada a negligencia médica o a la falta de medicamentos. En ese sentido, aseguró que el Gobierno ha realizado los giros correspondientes tanto al régimen subsidiado como al contributivo, garantizando los recursos necesarios para la atención en salud. En su declaración, el ministro sostuvo que no se puede utilizar este caso para afirmar que el sistema de salud está siendo desmantelado. Según indicó, la actual administración ha realizado una de las mayores inversiones en salud de los últimos años, incluyendo mayores recursos destinados a las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Asimismo, señaló que las EPS no intervenidas estarían destinando cerca del 80 % de los recursos a clínicas privadas, mientras que los hospitales públicos recibirían aproximadamente el 20 %, pese a que en estos últimos se atiende la mayoría de los pacientes. El funcionario afirmó que este desbalance en la asignación de recursos es uno de los aspectos que el Gobierno busca revisar dentro de la reforma estructural al sistema de salud.