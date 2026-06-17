El candidato presidencial Abelardo De La Espriella planteó una reforma al sistema de subsidios en Colombia.

Abelardo De La Espriella incluyó dentro de su programa de gobierno una serie de cambios para el sistema de subsidios en Colombia donde sostiene que las ayudas económicas deben continuar, aunque bajo un esquema que, según explica, permita una distribución más eficiente de los recursos públicos.

La propuesta forma parte de un plan más amplio de reorganización del gasto estatal, con el objetivo de fortalecer las finanzas públicas y garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan. En ese contexto, el candidato asegura que buscará corregir fallas en los mecanismos de asignación de subsidios.

Además de plantear ajustes para programas ya existentes, De La Espriella anunció la creación de tres nuevas ayudas económicas dirigidas a distintos sectores de la población, entre ellos mujeres cuidadoras, jóvenes y familias interesadas en adquirir vivienda propia.

Cómo cambiarían los subsidios en Colombia con Abelardo De La Espriella

Uno de los principales mensajes del candidato es que los subsidios sociales no serían eliminados en caso de llegar a la Presidencia. Por el contrario, afirma que buscaría fortalecerlos mediante una revisión de los criterios de asignación y una mejor focalización de los recursos destinados a las poblaciones vulnerables.

Actualmente, programas como Renta Ciudadana, Colombia Mayor, Devolución del IVA y Renta Joven forman parte de la estrategia de asistencia económica del Gobierno nacional. La propuesta de De La Espriella apunta a mantener estas ayudas, aunque bajo un modelo que priorice la eficiencia administrativa y el control sobre la entrega de los beneficios.

Su propuesta contempla mantener los programas sociales existentes, aumentar el monto de algunas ayudas y crear nuevos beneficios enfocados en madres cuidadoras, jóvenes y acceso a vivienda. (Fuente: Representación creada con IA) ChatGPT - creada con IA

La propuesta para mejorar la asignación de ayudas económicas

Dentro de sus planteamientos, el candidato considera necesario revisar posibles inconsistencias en la entrega de subsidios. Para ello, propone fortalecer los cruces de información entre las bases de datos oficiales, incluyendo herramientas como el Sisbén IV y los registros tributarios.

El objetivo de esta medida sería verificar que los recursos lleguen a hogares que realmente cumplen con los requisitos de vulnerabilidad económica. Según su visión, una mejor depuración de la información permitiría optimizar el gasto social y reducir errores en la asignación de beneficios.

Colombia Mayor podría aumentar a 400.000 pesos mensuales

Uno de los anuncios más destacados de la propuesta social de De La Espriella está relacionado con el programa Colombia Mayor. El candidato manifestó su intención de incrementar el valor de esta transferencia económica destinada a personas mayores que no cuentan con una pensión.

De concretarse la medida, el subsidio alcanzaría los 400.000 pesos mensuales. La iniciativa busca mejorar el ingreso de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad y ofrecer mayores recursos para cubrir gastos esenciales como alimentación, medicamentos y servicios básicos.

Subsidio de maternidad: la nueva ayuda económica para mujeres cuidadoras

Entre los nuevos programas planteados figura un subsidio progresivo de maternidad. La iniciativa contempla una transferencia económica de 400.000 pesos para mujeres que desempeñan labores de cuidado y atención dentro del hogar.

La propuesta parte del reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado y de las tareas de cuidado de niños, adultos mayores o personas dependientes. Según el planteamiento del candidato, este apoyo económico buscaría brindar un respaldo a quienes realizan estas actividades de forma permanente sin recibir una remuneración formal.

Su propuesta contempla mantener los programas sociales existentes, aumentar el monto de algunas ayudas y crear nuevos beneficios enfocados en madres cuidadoras, jóvenes y acceso a vivienda. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Pase Mi Cultura: el bono que recibirían millones de jóvenes

Otra de las propuestas está dirigida a los jóvenes entre 18 y 19 años. El programa denominado “Pase Mi Cultura” consistiría en un bono destinado a promover el acceso a actividades culturales y fomentar el consumo de productos y servicios relacionados con este sector.

La iniciativa también tendría como propósito impulsar las industrias creativas y generar oportunidades para emprendedores vinculados a la cultura. Aunque el candidato no detalló todas las actividades que podrían financiarse mediante este beneficio, señaló que buscaría ampliar la participación juvenil en espacios culturales.

País de Propietarios: el programa para facilitar la compra de vivienda

La tercera propuesta presentada por De La Espriella se enfoca en el acceso a vivienda nueva. Bajo el nombre “País de Propietarios”, el programa pretende facilitar créditos hipotecarios con condiciones más favorables para los compradores.

La iniciativa contempla la posibilidad de acceder a financiamiento con una tasa cercana al 2 % anual y plazos de hasta 30 años. Según explicó el candidato, el objetivo sería reducir las barreras económicas que enfrentan miles de familias para adquirir una vivienda propia y estimular al mismo tiempo la actividad del sector constructor.