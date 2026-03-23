La normativa se suma a una mayor exigencia en los controles de los programas sociales administrados por el Departamento para la Prosperidad Social y entidades pensionales del Estado, en un contexto de ampliación del sistema de protección social. El Gobierno de Colombia confirmó sus mecanismos de verificación de beneficiarios de pensiones y ayudas sociales, incluyendo visitas a domicilio para comprobar la existencia y situación de quienes reciben beneficios estatales, como parte de la lucha contra pagos indebidos a personas fallecidas o por errores administrativos. La medida responde a un esfuerzo del Estado por fortalecer la transparencia y eficiencia en la entrega de recursos públicos y garantizar que las transferencias monetarias lleguen únicamente a quienes cumplen los requisitos legales. En los últimos años se han identificado fallas en las bases de datos y registros que han permitido pagos duplicados, pagos a beneficiarios fallecidos o que no cumplen los criterios vigentes, generando desconfianza en sectores de la ciudadanía y presión por mayor control. El objetivo principal es cotejar la información de las bases de datos con la realidad, verificando documentación, estado civil y situación de vida de los beneficiarios. En paralelo, se fortalecen las cruces de datos administrativos entre entidades públicas para detectar inconsistencias, especialmente en programas donde el riesgo de pagos indebidos es mayor por la dispersión geográfica y problemas de identificación digital. Este tipo de control complementa los mecanismos tradicionales de auditoría interna y validación documental, reduciendo la dependencia exclusiva de procesos remotos o auto-reportados. El plan del Gobierno contempla que equipos técnicos y administrativos del Estado recorran sectores urbanos y rurales para verificar en terreno la existencia de los titulares de pensiones y subsidios. El operativo incluye, entre otros, a: De esta manera, buscan evitar evitar transferencias indebidas a fallecidos, duplicidades de beneficiarios o errores administrativos Cuando los equipos de verificación identifiquen pagos que no deberían haberse realizado (por ejemplo, a personas que han fallecido o que no cumplen con los requisitos), las entidades responsables procederán a suspender el beneficio hasta que se aclare la situación y a actualizar el estado del beneficiario en los sistemas administrativos. Además, se llevan a cabo auditorías internas y externas para examinar los casos más complejos, así como la posible exigencia de devoluciones en situaciones de fraude comprobado. Esta medida busca reforzar la rendición de cuentas y la sostenibilidad fiscal de los programas de pensiones y asistencia social, en un contexto donde existe una creciente demanda de cobertura social en Colombia. El Gobierno, además del operativo de campo, se encuentra trabajando en la integración y modernización de bases de datos públicas, así como en la mejora de los sistemas de identificación de beneficiarios. Esto incluye la interoperabilidad entre: Estas herramientas contribuyen a la reducción de errores administrativos que podrían resultar en pagos indebidos de forma no intencional. Esta estrategia también tiene como objetivo fortalecer los procesos de transparencia y trazabilidad en el uso de recursos públicos.