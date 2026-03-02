Las autoridades migratorias de Estados Unidos tienen la potestad de anular o rechazar pasaportes extranjeros, incluyendo aquellos de ciudadanos colombianos, si el documento no satisface los estándares requeridos. Esta situación puede presentarse en caso de que se identifiquen daños visibles, alteraciones o signos de manipulación, lo que imposibilita que el pasaporte sea considerado como una identificación válida para el ingreso al país. En un contexto de incremento en el flujo de viajeros, especialmente durante temporadas de alta demanda turística, se intensifican las consultas de colombianos que buscan información sobre qué tipo de deterioros que pueden ocasionar problemas en migración. Asimismo, se presenta la necesidad de informarse sobre los pasos a seguir cuando el pasaporte exhibe rasgaduras, manchas, dobleces marcados u otros defectos físicos que podrían resultar en un rechazo durante los controles fronterizos. Existen diversas condiciones físicas o modificaciones que pueden derivar en la invalidación del pasaporte, entre ellas: El Departamento de Estado de Estados Unidos indica que un pasaporte pierde validez para viajar cuando presenta deterioros que afectan su autenticidad o dificultan la lectura de los datos personales. Ante estas situaciones, los agentes migratorios están habilitados para no aceptar el documento durante los controles de ingreso. En determinadas situaciones, un inspector migratorio puede considerar que el pasaporte no cumple con los estándares de validez y, por lo tanto, exigir que el viajero obtenga un documento nuevo antes de permitirle continuar su ruta. Las autoridades de Estados Unidos aclaran que ciertos signos de uso cotidiano no invalidan el pasaporte ni exigen su reemplazo inmediato. Entre estos signos se incluyen: Para prevenir inconvenientes en el aeropuerto o en migración, es recomendable verificar el estado del pasaporte con antelación y proceder a su renovación si presenta daños evidentes que puedan suscitar dudas sobre su validez. La recomendación oficial es no viajar con un documento deteriorado. En caso de que el pasaporte se encuentre dañado, se debe solicitar uno nuevo presentando: