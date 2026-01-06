Se despide uno de los supermercados históricos del país: más de 100 tiendas cerraron sus puertas. (Imagen: archivo).

En los meses recientes, Colsubsidio decidió avanzar en el desmonte total de su red de supermercados, una transición que marcó el cierre de una etapa relevante dentro del comercio minorista del país. Más de un centenar de establecimientos dejaron de operar, reflejando un cambio profundo en la manera en que la entidad orienta su labor.

De acuerdo con la entidad, la salida del negocio respondió a una evaluación detallada del comportamiento del comercio minorista, un sector que en los últimos años ha sido dominado por formatos de bajo costo con estructuras logísticas más sólidas y estrategias de expansión aceleradas. Estos cambios alteraron de manera sustancial la forma en que se distribuyen los productos de primera necesidad en Colombia.

En varias localidades del país, los usuarios comenzaron a notar góndolas cada vez más vacías, un indicio evidente de que la operación comercial de estos puntos estaba llegando a su cierre definitivo.

Fin de la era de los supermercados Colsubsidio

Frente a este escenario, mantener la operación de supermercados dejó de ser sostenible para la organización. Por ello, Colsubsidio decidió concentrar sus esfuerzos en servicios sociales, programas comunitarios y líneas misionales, donde su aporte puede generar un impacto más directo y valioso en las comunidades que atiende.

Según la organización, la decisión fue parte de un proceso de ajuste interno para alinearse con las nuevas exigencias del sector, donde la competencia creciente y la evolución de los hábitos de compra impulsaron a replantear modelos operativos, redirigir recursos y fortalecer áreas estratégicas consideradas esenciales para su misión social.

Más de 100 locales cerraron sus puertas en todo el país tras la decisión de Colsubsidio de retirarse del negocio minorista. Fuente: Shutterstock sutlafk

Qué pasará con el punto de Colsubsidio en la calle 26

El inmueble donde funcionaba el antiguo local —que también reúne las oficinas principales de la caja y el teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez— se mantendrá bajo administración directa de la entidad, sin ser cedido ni arrendado a operadores externos.

Uno de los espacios más emblemáticos de la entidad estaba situado justo frente a la estación Centro Memoria de TransMilenio, en Bogotá. Aunque el supermercado dejó de operar, la droguería Colsubsidio continuará atendiendo al público desde una nueva sede ubicada en la misma intersección de la calle 26 con la carrera 24.

Qué funcionará en lugar del supermercado: Bloc Colsubsidio

En el espacio donde antes operaba el supermercado, Colsubsidio desarrollará un nuevo centro de bienestar llamado Bloc. Según informó el medio Portafolio, será un complejo multifuncional con áreas deportivas, zonas para niños, coworking y servicios de recreación por día.

Este será el séptimo Bloc en Bogotá y municipios cercanos, sumándose a los ubicados en Suba, Bosa, Plaza de las Américas, Ricaurte, 20 de Julio y Soacha. Los afiliados podrán ingresar mediante una membresía mensual, cuyo valor oscila entre 62.400 y 122.300 pesos, o por acceso diario, entre 10.900 y 21.500 pesos, dependiendo de la categoría del usuario.

La droguería Colsubsidio fue reubicada, mientras el local principal dejó de funcionar como supermercado. Arturo Rosenow

Qué servicios seguirán funcionando en Colsubsidio

A pesar del cierre de sus supermercados, Colsubsidio continuará ofreciendo otros servicios fundamentales, ya que la caja de compensación mantiene sus programas de salud, educación, recreación, subsidios y droguerías. En este sentido, la decisión de retirar las tiendas hace parte de una estrategia que prioriza la sostenibilidad y el impacto social.