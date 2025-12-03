Miles de adultos mayores esperan la fecha exacta para reclamar el giro en todo el país (Fuente: archivo).

El ciclo 11 del programa Colombia Mayor avanza en todo el país bajo el nuevo esquema de pagos que anunció el Gobierno para los adultos mayores sin pensión.

Las entregas por modalidad de giro comienzan oficialmente el 4 de diciembre y se extenderán hasta el 18 del mismo mes, según el cronograma definido por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) para este cierre de año.

Este ciclo incorpora el aumento que confirmó el presidente Gustavo Petro, lo que implica que desde diciembre las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 años pasaron de recibir $80.000 a $230.000 por transferencia. El giro se reclama únicamente en los puntos autorizados del operador asignado en cada municipio.

Colombia Mayor: ¿cómo se están entregando los pagos del ciclo 11 para bancarizados en 2025?

Aunque el enfoque principal de este ciclo está en los giros, Prosperidad Social también confirmó el calendario para los beneficiarios bancarizados, quienes reciben la consignación sin necesidad de desplazarse.

Los depósitos para esta modalidad se realizan entre el 27 de noviembre y el 12 de diciembre, directamente a las cuentas registradas en el Banco Agrario, entidad responsable del proceso junto al DPS.

¿Cuándo empezaron los pagos del ciclo 11 de Colombia Mayor por giros?

Montos del ciclo 11 de Colombia Mayor

Para este ciclo, se mantiene el incremento implementado en los últimos meses, que elevó la transferencia mensual a $230.000. Este ajuste, que busca disminuir la brecha económica en la población adulta sin pensión, se aplicará tanto para bancarizados como para quienes reclaman por giro.

El monto hace parte del fortalecimiento del programa, que en 2025 continuará con un plan de ampliación progresiva de cobertura dependiendo de la disponibilidad presupuestal y priorización territorial.

¿Habrá un ciclo 12 de Colombia Mayor?

Prosperidad Social ya confirmó que el ciclo 12 será el último del año y se entregará del 17 al 31 de diciembre.

Con ambos giros, el programa completará todo el cronograma anual para adultos mayores en condición de pobreza extrema o en situación de desprotección por no contar con pensión de vejez.

¿Dónde se reclaman los giros del ciclo 11 de Colombia Mayor?

Las personas que reciben el subsidio por giro presencial deben acercarse únicamente a los operadores autorizados en su municipio. Los canales habilitados para la entrega son:

Oficinas y corresponsales del Banco Agrario.

SuperGIROS y puntos aliados.

Billeteras digitales habilitadas según el operador asignado.

Corresponsales rurales para zonas de difícil acceso.

Cada beneficiario debe verificar el operador correspondiente y la fecha exacta en los canales oficiales del DPS.

¿Quiénes pueden entrar al programa Colombia Mayor en 2025?

El ingreso de nuevos beneficiarios depende de cupos municipales y del cumplimiento de los requisitos generales exigidos por el Gobierno:

Ser colombiano.

Haber vivido en el país mínimo 10 años.

Tener hasta tres años menos de la edad requerida para pensión de vejez.

No recibir ingresos, rentas o pensión.

Estar clasificado en Sisbén IV en los grupos A, B o C1.

La asignación de cupos se realiza una vez las alcaldías verifican la información personal y el nivel de vulnerabilidad de cada aspirante.

¿Cómo se prioriza a los adultos mayores que desean ingresar al programa?

Prosperidad Social aplica un sistema de priorización que identifica a quienes presentan mayor desprotección económica o social. Entre los criterios más relevantes se encuentran:

Edad avanzada.

Discapacidad certificada.

Dependencia de terceros o cargas familiares.

Pérdida de otros subsidios sociales.

Cambios de residencia que afecten su sostenimiento.

Estos filtros permiten asignar los cupos disponibles de manera más equitativa, especialmente en municipios con alta demanda.