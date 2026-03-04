El programa Colombia Mayor, administrado por Prosperidad Social, mantiene para 2026 los pagos dirigidos a adultos mayores en condición de vulnerabilidad que no cuentan con pensión ni ingresos suficientes para subsistir. Durante marzo se realiza la dispersión correspondiente a los primeros ciclos del año, con montos diferenciados según la edad y el lugar de residencia. En este inicio de año, la entidad unificó los ciclos 1 y 2, por lo que miles de beneficiarios pueden acceder al giro si cumplen con las condiciones exigidas por el programa. De acuerdo con la información oficial difundida por Prosperidad Social, los adultos mayores que tengan 65 años o más en el caso de los hombres y 60 años o más en el caso de las mujeres reciben un apoyo mensual de $230.000. En cambio, quienes cumplen los requisitos del programa pero aún no alcanzan esas edades acceden al monto base nacional de $80.000 mensuales. En Bogotá, las personas menores de 80 años que hacen parte del programa reciben un valor superior al nacional gracias a un complemento distrital, alcanzando un total de $130.000. Los pagos comenzaron a finales de febrero en algunos departamentos y se extendieron desde los primeros días de marzo en el resto del país, bajo la modalidad de pico y cédula para evitar aglomeraciones. Para ingresar a Colombia Mayor, los aspirantes deben cumplir con las siguientes condiciones: El cumplimiento de estos criterios es verificado por las autoridades locales antes de aprobar el ingreso al programa. La operación de los giros está a cargo de los operadores SuRed y SuperGIROS, y el retiro se realiza bajo el esquema de pico y cédula, tomando como referencia el último dígito del documento de identidad. Quienes no puedan asistir personalmente pueden autorizar a un tercero, siempre que presenten un poder autenticado ante juez o notario junto con las cédulas originales del beneficiario y de la persona autorizada. Además, es importante tener en cuenta que no cobrar el subsidio durante varios ciclos consecutivos puede generar la suspensión del beneficio. Por eso, la entidad recomienda mantener actualizados los datos de contacto en la alcaldía correspondiente para recibir oportunamente la información sobre cada giro.