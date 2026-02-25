El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) confirmó que el calendario de pagos de la Devolución del IVA en 2026 fue modificado y que el primer ciclo ya no se ejecutará en febrero como se había proyectado inicialmente. La decisión responde al proceso de adjudicación del nuevo operador encargado de distribuir las transferencias monetarias en todo el país. Según explicó la entidad, el inicio de los desembolsos quedó programado entre la segunda y tercera semana de marzo, bajo un esquema escalonado por municipios y modalidades de pago. La medida impacta a cientos de miles de hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad que dependen de este ingreso para aliviar el impacto del impuesto al consumo en su canasta básica. El primer ciclo de la Devolución del IVA en 2026 está proyectado para arrancar entre la segunda y tercera semana de marzo, una vez entre en operación el nuevo contrato logístico. Prosperidad Social indicó que las fechas exactas de inicio y cierre se publicarán oficialmente en los próximos días, junto con los operadores habilitados en cada región. El esquema será progresivo, por lo que no todos los beneficiarios recibirán el giro el mismo día. Para el primer semestre del año, el cronograma preliminar contempla tres ciclos: Las fechas del segundo semestre dependerán de la programación presupuestal y de los cierres operativos de cada periodo. El ajuste obedece al proceso de selección del nuevo operador financiero que se encargará de realizar los giros en todo el territorio nacional. Prosperidad Social explicó que el contrato garantiza la entrega oportuna, transparente y eficiente de los recursos. Mientras culmina la adjudicación y comienza la operación formal, fue necesario reorganizar el calendario para evitar retrasos mayores. La entidad insistió en que los hogares no perderán el beneficio por este cambio y que deben mantenerse atentos únicamente a los canales oficiales para evitar información falsa. La Devolución del IVA es una transferencia monetaria no condicionada que se entrega de manera bimestral. Para 2026, el valor por hogar se mantiene ajustado a los criterios técnicos definidos por el Gobierno nacional y puede oscilar alrededor de los 90.000 a 110.000 pesos por ciclo, dependiendo de la priorización y la disponibilidad presupuestal. En total, si el hogar permanece activo durante todo el año, podría recibir hasta seis giros distribuidos a lo largo de 2026. La focalización se realiza con base en la clasificación del Sisbén IV y el cruce con otras bases oficiales del Estado. Tienen mayor prioridad: No existen inscripciones abiertas. La selección es automática y depende de la información registrada en el Sisbén, por lo que mantener los datos actualizados es clave para no quedar por fuera. La consulta es gratuita y se puede hacer en línea a través del portal oficial del programa. El proceso es sencillo: También es posible acudir a las oficinas regionales de Prosperidad Social o comunicarse a las líneas oficiales de atención: La entidad recomienda no compartir datos personales en enlaces no verificados y revisar únicamente los anuncios publicados en sus canales institucionales.