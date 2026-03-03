Los trabajos freelance en Colombia vinculados con el Estado están sujetos a un marco jurídico específico que define derechos, deberes y causales de terminación. Así lo ratifica la normativa que regula la contratación pública y que ahora cobra mayor relevancia tras un reciente fallo de la Corte Suprema. La Ley 80 de 1993 establece que los contratos de prestación de servicios deben orientarse al cumplimiento de fines estatales y a la adecuada prestación de los servicios públicos. En su Artículo 3 se indica que “los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales”, dejando claro el propósito que guía estos vínculos. En este contexto, las entidades pueden exigir el cumplimiento estricto del objeto contratado e imponer sanciones si hay incumplimientos. No obstante, la terminación anticipada solo procede bajo circunstancias expresamente previstas por la ley, lo que delimita el margen de acción de las instituciones públicas. Aunque estos contratos tienen un plazo definido, la normativa permite su finalización anticipada en situaciones excepcionales. Entre ellas están las necesidades del servicio público o hechos que impidan al contratista continuar con sus obligaciones. También procede la terminación si se presenta muerte o incapacidad permanente, interdicción judicial, quiebra o procesos que afecten gravemente la ejecución, como embargos o cesación de pagos. En todos los casos, la decisión debe estar debidamente sustentada. La jurisprudencia amplió la protección a favor de mujeres en embarazo o lactancia, incluso cuando se trata de contratos de prestación de servicios: En la Sentencia T-014/26, la Corte ordenó la protección de contratistas en maternidad o lactancia y dejó claro que la entidad no puede finalizar el vínculo por esa causa. En esos casos se debe tener en cuenta que: Con este precedente, la contratación de servicios bajo modalidad freelance queda sujeta a reglas más estrictas cuando se trata de proteger derechos fundamentales.