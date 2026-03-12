En Colombia, uno de los trámites más importantes para personas y empresas con obligaciones fiscales es el Registro Único Tributario (RUT). Este documento permite identificar y clasificar a los contribuyentes ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El RUT funciona como la base de datos mediante la cual la autoridad tributaria reconoce la actividad económica de cada ciudadano o entidad. Allí se registran aspectos clave como la identificación del contribuyente, su actividad económica, responsabilidades fiscales y ubicación, información que la DIAN utiliza para ejercer control y seguimiento tributario. Aunque el RUT no tiene fecha de vencimiento, la normativa exige que los contribuyentes lo actualicen cuando se presenten cambios relevantes en su información personal, su actividad económica o sus responsabilidades fiscales. Según información divulgada por Semana, no reportar estas modificaciones puede derivar en sanciones por parte de la autoridad tributaria. Entre las situaciones que requieren modificar el registro se encuentran: También deben actualizarse datos como la dirección de residencia o del establecimiento, números de contacto y variaciones relacionadas con la responsabilidad frente al IVA o la condición de agente de retención. La regulación indica que, cuando ocurre alguno de estos cambios, el contribuyente dispone de un plazo máximo de un mes para realizar la actualización correspondiente ante la DIAN. Si la información no se modifica dentro del tiempo establecido, la entidad puede aplicar diferentes sanciones económicas y administrativas. Las sanciones pueden variar según el tipo de incumplimiento. En algunos casos, la DIAN puede ordenar el cierre temporal del establecimiento, oficina o local por un día por cada mes de retraso en la actualización del registro. Además, existe una multa económica que equivale a una Unidad de Valor Tributario (UVT) por cada día de demora. Para este año, la UVT está fijada en $52.374. Si la infracción corresponde a datos desactualizados, por ejemplo, una dirección o actividad económica incorrecta, la sanción puede aumentar hasta el equivalente a 2 UVT por día. En otras situaciones, como no exhibir la certificación del RUT cuando es requerida, la multa puede alcanzar las 10 UVT. La sanción más alta se aplica cuando se entregan datos falsos o equivocados en el registro. En ese caso, la multa puede llegar a 100 UVT, lo que representa un valor superior a los $5 millones.