El Registro Único Tributario es el documento oficial que identifica a los contribuyentes ante la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). Este mecanismo permite registrar obligaciones tributarias, emitir facturas y realizar trámites legales en el país. La inscripción puede realizarse completamente por internet sin necesidad de desplazarse a una oficina. El proceso es gratuito y toma aproximadamente 15 minutos si se tiene la información necesaria a mano. El primer paso es ingresar al sitio web oficial de la DIAN y seleccionar la opción “Agendamiento de Citas” en la sección “Cómo podemos ayudarle”. Luego se debe hacer clic en “Inscríbase aquí en el RUT” y elegir la categoría “Persona natural”. Se ingresa el número de cédula de ciudadanía, se acepta el tratamiento de datos personales y se selecciona el motivo de la inscripción. Después, se proporciona un correo electrónico que quedará asociado al RUT y será el canal oficial de comunicación con la DIAN. El sistema enviará un código de verificación al correo que debe introducirse para continuar. El sistema solicita responder tres preguntas de validación de identidad. Si los datos son correctos, se accede al formulario completo; de lo contrario, será necesario agendar cita con un funcionario. En la sección “Diligenciar” se registra la información de ubicación, datos de contacto, dirección y número de teléfono. También se deben ingresar las actividades económicas utilizando el código CIIU correspondiente. En la sección “Responsabilidades” solo se marcan las que realmente correspondan; el sistema ofrece un cuestionario de ayuda si existe duda. Una vez revisado el borrador, se hace clic en “Finalizar inscripción” y la DIAN envía el RUT al correo electrónico. Deben registrarse todas las personas que desarrollen actividades económicas, tengan obligaciones tributarias, actúen como responsables del IVA o declaren renta. También aplica para quienes importen o exporten bienes, celebren contratos que lo exijan o inicien un negocio como independientes. Los menores de edad, quienes actúen mediante apoderado, sucesiones ilíquidas, extranjeros o inversiones extranjeras no pueden realizar el trámite virtual. Tampoco quienes registren actividades económicas mercantiles o responsabilidades que requieran autorización previa de la DIAN. En estos casos, el trámite debe realizarse presencialmente o a través de la Cámara de Comercio correspondiente.